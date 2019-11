Information betreffend zweiter Produktvariation: Happy Harvest Mandeln ganz

Sattledt (OTS) - HOFER und sein Lieferant Märsch Importhandels GmbH rufen neben den „Happy Harvest Mandeln gemahlen, 200 g“ mit MHD 13.04.2020 vorsorglich auch die „Happy Harvest Mandeln ganz, 200 g“ mit dem MHD 22.04.2020 und 23.04.2020 zurück.

Neben dem Artikel „Happy Harvest Mandeln gemahlen, 200 g“ mit Mindesthaltbarkeitsdatum 13.04.2020 wird aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes auch der Artikel „Happy Harvest Mandeln ganz, 200 g“ mit Mindesthaltbarkeitsdatum 22.04.2020 und 23.04.2020 durch die Märsch Importhandels GmbH und die HOFER KG zurückgerufen. In einzelnen Proben des genannten Artikels wurden Salmonellen nachgewiesen. Die Produkte dürfen nicht roh verzehrt werden. Wir empfehlen keine weitere Verwendung der Produkte. Bei Mandeln handelt es sich um unbehandelte Naturprodukte, welche als Backzutat vor dem Verzehr für mindestens 10 Minuten bei mindestens 80 °C zu erhitzen sind. So zubereitete Backwaren stellen keine gesundheitliche Gefahr dar. Die Produkte waren in Österreich im Verkauf. Der Verkauf der Produkte wurde sofort gestoppt.

Die betroffenen Produkte können in allen HOFER Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist.

Für Rückfragen ist das HOFER Kundenservicecenter telefonisch unter (+43) 5 70 30 355 00 erreichbar (Mo-Fr 07:15-20:00 Uhr und Sa 07:15-18:00 Uhr).

