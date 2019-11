Zigmabit Inc. verändert mit außergewöhnlicher Hash-Rate-Power den weltweiten Krypto-Space

Tokio (ots/PRNewswire) - Die weltweite Krypto-Community spricht derzeit begeistert über die Fähigkeiten der kürzlich eingeführten Kryptowährungs-Miner von Zigmabit. Verglichen mit hunderten anderer üblicher Produkte, die im Markt verfügbar sind, hat das Unternehmen drei extrem leistungsstarke Miner eingeführt, die eine Hash-Rate-Power von bis zu 2000 TH/s für Bitcoin ermöglichen. Diese Miner, ausgerüstet mit der Zigmabit-ASIC-Chip-Technologie, ermöglichen eine wettbewerbsfähige Kapitalrendite in unter einem Monat.

Kryptowährungen, wenngleich noch ein relativ neues Konzept, sind im Finanz- und Technologiesektor heute eine wohlbekannte Größe. Unter "Kryptowährungs-Mining" versteht man das Verfahren, durch das neue Kryptowährungen geschaffen werden. "Hash-Rate-Power" ist ein im Kryptowährungs-Mining häufig gebrauchter Begriff, der als eine der wichtigsten Determinanten der Ertragsperspektive des Mining-Verfahrens gesehen wird. Der Begriff kann als ein Maß der Leistung der Hardware des Miners definiert werden und gibt die Hash-Funktions-Rechenfrequenz pro Sekunde wieder. Je nach ihrer Leistung lässt sich die Performance von Krypto-Minern in KH/s ("Kilo-Hash pro Sekunde"), MH/s ("Mega-Hash pro Sekunde"), GH/s ("Giga-Hash pro Sekunde") und TH/s ("Terra-Hash pro Sekunde") messen.

Zigmabit (www.zigmabit.com) verfügt über ein Expertenteam, dessen Mitglieder sich schon seit den frühen Anfängen der Krypto-Branche aktiv in dieser engagieren. Die drei neuen Krypto-Miner des Unternehmens - ZigBit 2.0, ZigBit 3.0 und ZigBit 5.0 - wurden als Produkte konzipiert, die ihren Nutzern eine höhere Ertragskraft bieten. Dieses Ziel hat das Unternehmen dadurch erreicht, dass es die Hash-Rate auf ein in der Branche bislang unerreichtes Niveau maximiert hat. Diese Miner können unter mehreren Algorithmen arbeiten und sind zum Mining von Bitcoin, Litecoin, Ethereum und Dash in der Lage. Hier die jeweilige Hash-Rate-Power, die die drei Miner bieten:

Bitcoin: ZigBit 2.0. 260 TH/s, ZigBit 3.0. 330 TH/s, ZigBit 5.0. 2000 TH/s

ZigBit 2.0. 260 TH/s, ZigBit 3.0. 330 TH/s, ZigBit 5.0. 2000 TH/s Litecoin: ZigBit 2.0. 44 GH/s, ZigBit 3.0. 55 GH/s, ZigBit 5.0. 300 GH/s

ZigBit 2.0. 44 GH/s, ZigBit 3.0. 55 GH/s, ZigBit 5.0. 300 GH/s Ethereum : ZigBit 2.0. 11 GH/s, ZigBit 3.0. 14 GH/s, ZigBit 5.0. 75 GH/s

: ZigBit 2.0. 11 GH/s, ZigBit 3.0. 14 GH/s, ZigBit 5.0. 75 GH/s Dash: ZigBit 2.0. 6 TH/s, ZigBit 3.0. 9 TH/s, ZigBit 5.0. 50TH/s

Um sich in einem wettbewerbsintensiven Markt klar abzuheben, wurden die Zigmabit-Miner zudem mit intelligenten Merkmalen wie einem Kühlsystem mit geschlossenem Kreislauf, geräuschlosen Gebläsen, lautlosen Hochdruckpumpen, hocheffizienten Radiatoren und vielem mehr ausgestattet.

Um mehr über Watts Miners und sein herausragendes Produktportfolio zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website http://zigmabit.com.

Informationen zu Zigmabit Inc.: Zigmabit ist ein Hersteller hochwertiger Kryptowährungs-Miner, die eine extrem hohe Hash-Power bieten, ohne jedoch viel Energie zu verbrauchen. Das Team des Unternehmens setzt sich aus mehreren Top-Fachleuten angesehener Organisationen wie Samsung, Microsoft, IBM und vielen anderen zusammen. Das Unternehmen hat seinen Stammsitz in Tokio (Japan) und betreibt aktuell eine Produktionsstätte im Vereinigten Königreich.

Rückfragen & Kontakt:

Zigmabit Inc.

Ken Naruto

+81 50-3196-4694

knaruto @ zigmabit.com