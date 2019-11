Universal Edition ist mit „UE now“ weltweit Vorreiter für digitales Notenmaterial in Echtzeit!

Die Universal Edition öffnet neue Musikhorizonte und präsentiert ab sofort ihr neues Digitalangebot unter dem Namen UE now.

Mit UE now als Überbegriff für unsere digitalen Dienste und Services in Zukunft bietet die Universal Edition als einer der ersten bedeutenden Musikverlage digitales Notenmaterial in Echtzeit an. Die Vorteile liegen auf der Hand: überall und immer verfügbare Noten, welche auch kollaboratives Musizieren und Einzeichnen für Musikerinnen und Musiker jeglichen Niveaus vom Hobby bis hin zum Profi im Orchesterbetrieb ermöglicht.“ Astrid Koblanck, Vorstand Universal Edition AG

Der europäische Technologie-Anbieter Newzik ist für die Universal Edition Garant und Partner für eine stabile, sichere sowie user-freundliche Lösung im Vertrieb von Noten im Echtzeitbetrieb. Newzik ist bereits weltweit im Einsatz und setzt, wie wir, auf offene technologische Formate und Ansätze, um größtmögliche Unabhängigkeit und Flexibilität für Musikerinnen und Musiker zu gewährleisten. Stefan Ragg, Vorstand Universal Edition AG

Die Musikverlagsbranche befindet sich heute an einem Wendepunkt. Die steigende Nachfrage von Musikerinnen und Musikern, die Tablets und Smartphones verwenden, macht es immer wichtiger, ihnen die besten digitalen Inhalte individuell, einfach und sicher zur Verfügung zu stellen. Wir sind dem Team der Universal Edition sehr dankbar, dass sie diesen beeindruckenden Sprung nach vorne mit der Newzik-Technologie gemacht haben. Raphaël Schumann, CEO Newzik

Wir haben die Möglichkeit, die Arbeitsabläufe im Orchester flüssiger zu machen. Jede Musikerin, jeder Musiker hat ihr oder sein iPad zu Hause und bekommt von der Bibliothek die Partitur direkt auf das Gerät und kann sofort proben.“ Samo Lampichler, Leitung Orchesterbüro Tonkünstler

Wien (OTS) - Der bedeutende österreichische Musikverlag startet mit Echtzeit-Verfügbarkeit seines weltweit vertriebenen Notenmaterials für Hobbymusiker bis hin zum professionellen Spielbetrieb in den größten Orchestern und Häusern dieser Welt.

Bedienung

Der Kauf der UE now-Noten funktioniert via Universal Edition, es folgt eine Verbindung zur App des Technologie-Partners Newzik. In dieser App findet man die erworbenen Noten.

Die Vorteile digitaler Noten sind u.a. das Umblättern der Noten via Fußschalter oder per Fingertippen, das digitale Eintragen von Markierungen und Notizen – kollaborativ und in Echtzeit sichtbar – sowie das Importieren von Musikdateien in jedem Format mittels offener Schnittstellen auch zu eigenem Notenmaterial. Eigene und erworbene Noten sind so mittels stabiler und sicherer Technik in einer Bibliothek am Endgerät vereint.

UE now ist via iOS-Betriebssysteme (iPad, iPhone) verfügbar, eine Desktop-Browser-Version wird zum Jahresende angeboten. Die Verwendbarkeit auf Android-Geräten folgt im Laufe des Frühjahrs 2020. Die Technologie ist bereits weltweit im Einsatz, in Österreich unter anderem auch an der Wiener Staatsoper und im Spielbetrieb der Tonkünstler NÖ. Das digitale Notenangebot von UE now startet mit annähernd 1.000 Titeln und wird kontinuierlich auf das gesamte Notenangebot der Universal Edition ausgeweitet.

Mehr Informationen zur Universal Edition und zum Digitalangebot UE now finden Sie hier: universaledition.com

UE now und das Angebot der Newzik-App finden Sie im Appstore sowie unter newzik.com

Die Universal Edition wurde 1901 gegründet und ist einer der größten und traditionsreichsten Musikverlage in Österreich. Sie verbreitet ihre Noten seit über 100 Jahren für Musikanfänger bis hin zum professionellen Spielbetrieb der besten Orchester und Häuser weltweit. Der Hauptsitz befindet sich im Wiener Musikverein.

Das Verlagsprogramm beinhaltet derzeit über 32.000 Titel sowie die Vermarktung und Betreuung von über 1.000 Komponistinnen und Komponisten. Die Produktpalette umfasst sowohl Konzert- und Bühnenwerke als auch Unterrichts- und Spielliteratur, Buchreihen, Filmmusik, Lizenzen sowie Urtextausgaben.

