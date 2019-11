NEOS Wien fordern mehr Kassenstellen für KinderärztInnen

Wien (OTS/RK) - Heute, Dienstag, hat NEOS-Klubobmann Christoph Wiederkehr eine neue Ausrichtung der ärztlichen Versorgung im niedergelassenen Bereich, im speziellen für KinderärztInnen, gefordert. „Wiens Bevölkerung ist seit 2010 um mehr als 200.000 Menschen gewachsen, im selben Zeitraum sind die Kassenstellen für Kinderärztinnen und Kinderärzte von 91 auf derzeit 84 zurückgegangen“, sagte Wiederkehr, der als erste Versorgungsmaßnahme mindestens 120 Stellen für KassenärztInnen für Wien im Bereich der Kindergesundheit forderte. Jeder Euro, der in die medizinische Versorgung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen fließe, sei „gut investiert, denn das erspart auf lange Sicht dem Gesundheitsbereich enorme Kosten“, sagte Wiederkehr.

Die NEOS Wien fordern auch, dass von den insgesamt 36 in Wien geplanten Primäversorgungseinheiten (PVE) fünf als Kinder- und Jugendgesundheitszentren geführt werden. In diesen Zentren sollen FachärztInnen für Kinder- und Jugendheilkunde im Team mit anderen Gesundheitsberufen gemeinsam an einem Ort arbeiten. Im Idealfall sollen diese Zentren in der Nähe von Campusschulen oder Bildungsgrätzeln angesiedelt werden, „um Kindern und deren Eltern unnötige Wege und Wartezeiten zu ersparen“.

