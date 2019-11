Weihnachtstraum: Ein Pinzgauer steht auf dem Wiener Rathausplatz

Fichte kam per Sattelschlepper aus Pinzgau – Weihnachtsbaum bei strömenden Regen aufgerichtet

Wien (OTS/RK) - Der Weihnachtsbaum für den Christkindlmarkt steht seit heute auf dem Rathausplatz. Am frühen Vormittag wurde die 32 Meter hohe Fichte von insgesamt 20 Försterinnen und MitarbeiterInnen von Wien Bau- und Gebäudemanagement mit Hilfe zweier Kräne bei strömenden Regen aufgerichtet und vor dem Rathaus aufgestellt. Die 130 Jahre alte Fichte kommt dieses Jahr aus dem Salzburger Pinzgau. Der Baum wurde bereits vergangenen Mittwoch in einem Wald in Embach, einem Ortsteil von Lend, gefällt und rollte heute am Vormittag per Sonder-Transport am Rathausplatz an.

Stadt-Wien-Forstdirektor Andreas Januskovecz lobte den Einsatz und das Know-How der Salzburger und Wiener Förster: „Die erste Herausforderung ist es, einen passenden Baum zu finden, der auch im unteren Bereich mit Ästen dicht bewachsen ist. Das findet man bei Bäumen, die im Wald wachsen, nicht. Dann muss der Baum unbeschadet aus dem Forstgebiet gebracht werden, was bei den oft schmalen und kurvenreichen Forstwegen nicht immer leicht ist. Weiterhin gilt es, den künftigen Weihnachtsbaum möglichst unbeschadet fast 400 Kilometer weit nach Wien zu transportieren. Die Fichte muss so gefällt werden und auch wieder so aufgestellt werden, dass keine Ast abbricht oder der Stamm beschädigt wird.“ Die Suche nach dem richtigen Baum gestaltete sich für die Salzburger Förster nicht leicht. „Das ganze Projekt hat bereits vor rund einem Jahr begonnen, seit damals sind meine Mitarbeiter und ich auf der Suche nach dem richtigen Baum gewesen“, beschreibt Hubert Schilcher von der Pinzgauer Forstverwaltung die Aufgabe. „Nach der Schneeschmelze haben wir dann den Baum endgültig ausgesucht und mit den Vorarbeiten für die Fällung und den Abtransport begonnen.“

In den kommenden Tagen schmücken die MitarbeiterInnen der Wiener Stadtgärten den Baum mit mehr als 2.000 LED-Lichtern. Am Samstag, dem 16. November um 17.30 Uhr, wird der Weihnachtsbaum von Wiens Landeshauptmann und Bürgermeister Michael Ludwig und Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer feierlich illuminiert. Der Baum wird dann rund zwei Monate bis Anfang Jänner den Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz überragen.

Baum mit Tradition

Der Weihnachtsbaum für den Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz kommt jedes Jahr aus einem anderen Bundesland. Diese Tradition besteht bereits seit 1959, seitdem schickt jedes Jahr ein anderes Bundesland einen Baum nach Wien. Den Baum für die Hauptstadt sucht das Forstamt des jeweiligen Bundeslandes aus. Seit etwa 25 Jahren schickt auch Südtirol einen Baum nach Wien. 2003 stand einmalig ein Baum aus dem Fürstentum Liechtenstein am Rathausplatz. 2020 wird der Weihnachtsbaum für den Rathausplatz aus dem Bundesland Oberösterreich kommen.

