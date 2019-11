„Goldene Traube“ 2019 an Ronald Kiss

Casinos Austria verlieh Auszeichnung für besten Wein, Lebenswerk und Newcomer

Wien (OTS) - Zum 33. Mal wurde gestern Abend im Casino Baden die „Goldene Traube“ als die wichtigste Auszeichnung für den burgenländischen Wein von Casinos Austria und Wein Burgenland verliehen. Als bester Wein konnte sich der Blaufränkisch Jungenberg 2017 vom Winzerhof Kiss in Jois durchsetzen. Der Winzer Josef Leberl wurde für sein Lebenswerk geehrt, in der Kategorie Newcomer ging Stefan Wellanschitz als strahlender Sieger hervor.

Im prunkvollen Ambiente des Casino Baden betonte Casinos Austria Generaldirektorin Mag. Bettina Glatz-Kremsner in ihrer Begrüßung die Bedeutung des burgenländischen Weines und unterstrich das nachhaltige Engagement von Casinos Austria als österreichischer Leitbetrieb. In allen österreichischen Casinos setze man hauptsächlich auf Weine aus Österreich, und stärke damit die heimische Wirtschaft. In ihrer Laudatio auf Ronald Kiss hob sie hervor, dass der Winzer die naturbelassene Qualität der Trauben zu 100% vom Weingarten in die Flasche überträgt und so durch seine besondere Sorgfalt einzigartige Weine von höchster Güte entstehen lässt.

Der Einladung von Casinos Austria waren namhafte Vertreter aus Politik und Wirtschaft gefolgt, darunter Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovic, Landesrätin Astrid Eisenkopf, die dem Newcomer Stefan Wellanschitz die Auszeichnung überreichte, Gerhard Starsich, Generaldirektor der Münze Österreich, DI Martin Burjan, Leiter des Bundesamtes für Weinbau in Eisenstadt sowie Matthias Siess, Obmann der Wein Burgenland.

Mit dabei waren auch zahlreiche Vertreter der heimischen Winzerszene, allen voran Weinbauverband-Präsident Andreas Liegenfeld, der die Laudatio auf Josef Leberl hielt, der Vorjahresgewinner Erich Pittnauer wie auch weitere bekannte burgenländische Winzer wie Paul Rittsteuer, Anton Kollwentz und Leo Sommer.

Auch die burgenländische Weinkönigin Tatjana I. und ihre Prinzessin Laura ließen sich die Verleihung der „Goldenen Traube“ im Casino Baden natürlich nicht entgehen.

Die Goldene Traube wird von Casinos Austria seit 1986 alljährlich auf Empfehlung der Weinkommission der Burgenländischen Landwirtschaftskammer an einen Weinbaubetrieb aus dem Burgenland verliehen. Durch die Verleihung der Goldenen Traube leistet Casinos Austria einen aktiven Beitrag zur überregionalen Steigerung des Bekanntheitsgrades burgenländischer Weine. Außerdem bietet die Goldene Traube Winzern eine Bühne, auf der sie für besondere Initiativen und Erfolge ausgezeichnet werden.

Fotos zum Download finden Sie unter http://bit.ly/Goldene-Traube-2019

Rückfragen & Kontakt:

Caterina Eckl

Corporate Communications

Communications & Event Managerin

Casinos Austria AG

+43/1/79070-31911

caterina.eckl @ casinos.at

www.casinos.at



Patrick Minar

Leiter Corporate Communications

Casinos Austria

+43/1/53440-31900

patrick.minar @ casinos.at

www.casinos.at