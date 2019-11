Dem „Geschmack Europas“ auf der Spur: Neue Folge der ORF-Reihe über Schlesien präsentiert

TV-Premiere in der „matinee“ am 10. November um 9.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Wie schmeckt Schlesien? Eine weitere neue Ausgabe der preisgekrönten ORF-TV-Reihe „Der Geschmack Europas“ über die kulinarischen Kulturen unseres Kontinents führt Präsentator Lojze Wieser und Regisseur Florian Gebauer nach Polen und Tschechien, wo sie die Geschichte und Kulinarik der vielseitigen und von ihrer bewegten Historie geprägten Region Schlesien erkunden. Während die Gäste der Vorpremiere gestern, am Montag, dem 4. November 2019, im Tschechischen Zentrum in Wien, dem Geschmack Schlesiens bereits auf die Spur gingen, kann sich das TV-Publikum in der „matinee“ am Sonntag, dem 10. November, um 9.05 Uhr in ORF 2 einen Eindruck verschaffen. Die jüngste Folge der Reihe ist ein weiterer Beitrag zur ORF-Enzyklopädie der europäischen Geschmäcker und wurde von WDW Film hergestellt.

ORF-Kulturdoku-Leiterin Sharon Nuni: „Essen als Inbegriff von Menschheit und Kultur“

„Mit der Reihe ‚Der Geschmack Europas‘ gehen wir nicht in große Hotels oder Starküchen. Wir versuchen, den Ursprung zu finden, und schauen dabei in die Kochtöpfe unserer Großmütter. Wir reden über Essen als Inbegriff von Menschheit und Kultur. Dabei wollen wir Europa groß denken und den Kontinent durch den Geschmack seiner Regionen erkunden“, sagt die für die Sendung verantwortliche Ressortleiterin der ORF-TV-Kulturdokumentationen Sharon Nuni. „In unseren Filmen geht es aber auch sehr viel um Sprache: Welche Sprachen spricht man in Europa? Und was wird dort für die Zukunft getan? Wie rettet man diese Rezepte und die Art zu leben, die für die Zukunft modernisiert werden müssen? Bisher haben wir für ‚Der Geschmack Europas‘ 24 spannende Regionen bereist. Die jüngste Folge über Schlesien ist ein aktuelles Beispiel für kulturkulinarische Grenzüberschreitung par excellence!“, so Nuni.

Mit dem Gaumen auf Reisen durch Schlesien

Heute liegt der kleinste Teil Schlesiens, dessen Grenzen sich in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder verschoben haben, in Deutschland, ein größerer Teil im Norden der Tschechischen Republik, der größte Teil in Südpolen. Die geschichtsträchtige, mitteleuropäische Region begeisterte bereits Goethe auf seiner Reise im August 1790, war sie doch seit jeher ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen und Sprachen. Diese Vielzahl an Einflüssen spiegelt sich auch in der schlesischen Küche wider – genauso wie Schlesiens Montanindustrie, die im 19. Jahrhundert florierte und die Region zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort machte. Neben für heutige Verhältnisse sehr reichhaltigen Speisen wie Krautsuppe mit Schweinebauch, Stelze oder Bahora – mit einer Fülle aus Kartoffeln, Zwiebeln und Kräutern im Ofen gedünsteter Schweinedarm – zählt auch der typische Schafkäse zu den lokalen Spezialitäten.

„Der Geschmack Europas“ – kulturkulinarische Landvermessung seit 2013

Seit Herbst 2013 begibt sich das von der ORF-TV-Kultur produzierte und bereits mehrfach preisgekrönte rund 30-minütige Fernsehformat „Der Geschmack Europas“ regelmäßig auf kulturkulinarische Landvermessung unseres Kontinents. Seither unternahm die von Autor, Verleger und Gastrosoph Lojze Wieser präsentierte Porträtreihe insgesamt 24 eindrucksvolle Streifzüge durch europäische Regionen und ihre Küchen, erkundete deren kulturgeschichtliche Hintergründe und traf außergewöhnliche Menschen, die tief verwurzelt sind mit der jeweiligen Region und deren Besonderheiten.

So führte „Der Geschmack Europas“ das Fernsehpublikum von Ost nach West und von Süd nach Nord, u. a. nach Siebenbürgen, in den slowenischen Karst, nach Flandern, ins Elsass, ins spanische Galicien und den portugiesischen Alentejo, nach Korsika und Sizilien, in den griechischen Epirus, in die Lausitz, den dänischen Süden oder nach Wales. Schauplätze in Österreich waren bisher das Kärntner Gailtal, die Südoststeiermark und der Bregenzerwald. Die im September 2019 gestartete jüngste Staffel präsentiert nach den bereits gesendeten Folgen über den Westen Irlands und Korsika nun noch mehr „Geschmack Europas“ mit der Episode „Schlesien“ (Folge 24).

Gestalter der Sendereihe sind ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl und Filmemacher Florian Gebauer. Als Sprecher fungiert – neben Lojze Wieser – Schauspieler Cornelius Obonya.

Weitere Details zur neuen Folge „Der Geschmack Europas – Schlesien“ sind unter presse.ORF.at abrufbar.

