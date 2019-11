„Brecht und seine Komponisten“ im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ veranstaltet einen interessanten Musik-Abend mit dem Titel „Bert Brecht und seine Komponisten“. Schauplatz des Konzertes ist der Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“). Bertolt Brecht (1898 – 1956) hat sich sowohl als Dramatiker und Lyriker wie auch als Librettist einen Namen gemacht. Am Freitag, 8. November, sind ab 19.00 Uhr reizvolle Lieder aus Stücken und Musik-Zyklen zu hören. Interpretiert werden all die Werke von Manfred Loydolt (Gesang) und Werner Mixan (Klavier). Die Zuhörerschaft soll „Eintrittsspenden“ entrichten (pro Person: 12 Euro). Information: Telefon 271 96 24, E-Mail office@beethoven-gedenkstaette.at.

Über sonstige Kultur-Angebote im Floridsdorfer Bezirksmuseum gibt der ehrenamtlich agierende Leiter, Ferdinand Lesmeister, gerne Auskunft: Telefon 0664/55 66 973. Die E-Mail-Adresse des Museums lautet: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at



Bertolt Brecht (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Bertolt_Brecht

Bert-Brecht-Platz (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Bert-Brecht-Platz

Bertolt Brecht (AustriaWiki im Austria-Forum): https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/Bertolt_Brecht

Sänger Manfred Loydolt: www.manfred-loydolt.at/

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Projekte im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse