10. Bezirk: Neue Foto-Schau „Wien – Budapest - Prag“

Wien (OTS/RK) - Der „Naturfreunde Fotoklub Favoriten“ präsentiert von Mittwoch, 6. November, bis Freitag, 20. Dezember, die neue Lichtbilder-Schau „Wien - Budapest - Prag“ im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Die frei zugängliche Vernissage am Mittwoch, 6. November, fängt um 19.00 Uhr an. Eröffnet wird die Ausstellung durch den Bezirksvorsteher des 10. Bezirkes, Marcus Franz. Die eindrucksvollen Fotoaufnahmen in der Sparte „Reisefotografie – Architektur“ entstanden in den Städten Wien, Budapest und Prag. Arbeiten von zirka 20 „Naturfreunde“-Fotografen können im Zuge zahlreicher Veranstaltungen im „Waldmüller-Zentrum“, zumeist in der Nachmittagszeit, besichtigt werden. Auskünfte dazu: Telefon 0660/46 46 614 („Kultur 10“-Sekretariat: Roswitha Jarolim).

Kostenlose Besichtigung, Infos via E-Mail: nf10@foto10.at

Der Verein „Kultur 10“ unterstützt das Projekt. Die Betrachtung der Bilder ist gratis. Kreative Damen und Herren (von 40 bis 70 Jahren) aus dem „Naturfreunde Fotoklub Favoriten“ haben hübsche Aufnahmen in Farbe und in Schwarz/Weiß produziert. Es handelt sich vorwiegend um wirklichkeitsgetreue Abbildungen (Format 55 x 35 Zentimeter). Zahlreiche Motive stammen aus dem 10. Bezirk in den 3 europäischen Städten. Die Schau besteht aus 32 Fotos. Ein Bildband rundet die Ausstellung im „Waldmüller-Zentrum“ ab: Auf 130 Seiten wurden 330 Fotos und begleitende Texte gedruckt. Detail-Infos zur Fotografien-Präsentation und über das Buch per E-Mail: nf10@foto10.at.

Allgemeine Informationen:

Naturfreunde Fotoklub Favoriten: https://foto10.at

Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Kultur-Angebote im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse