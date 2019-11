20. Bezirk: BV Derfler eröffnet Ikebana-Ausstellung

Wien (OTS/RK) - Die „17. Ikebana-Ausstellung“ der „Sogetsu Vienna Study Group“ findet von Donnerstag, 7. November, bis Samstag, 9. November, im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10) statt. Eröffnet wird die Schau am Donnerstag, 7. November, um 19.00 Uhr, durch den Bezirksvorsteher des 20. Bezirkes, Hannes Derfler. Erfahrene Ikebana-Lehrkräfte und langjährige Ikebana-Studierende haben speziell für diese Präsentation künstlerische Pflanzen- und Blumen-Arrangements angefertigt. Alle Werke sind im Festsaal im Amtsgebäude bei der frei zugänglichen Vernissage sowie am Freitag, 8. November, von 10.00 bis 19.00 Uhr, und am Samstag, 9. November, von 10.00 bis 15.00 Uhr, zu sehen. Zudem erwartet das Publikum am Samstag, 9. November, zwischen 11.00 und 13.00 Uhr, eine Ikebana-Vorführung. An allen Tagen ist der Eintritt kostenlos. Auskünfte über Veranstaltungen im Amtshaus am Brigittaplatz 10 erteilt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau: Telefon 4000/20 115, E-Mail post@bv20.wien.gv.at.

Ikebana-Schule „Sogetsu Vienna Study Group“: www.sogetsu-vienna.at

Kulturelle Angebote im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

