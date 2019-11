„Klassik Cool!“-Konzerte im Bezirksmuseum Josefstadt

Wien (OTS/RK) - Wieder einmal kommt der Verein „grossundklein“ in den Festsaal im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18, 1. Stock) und führt dort stimmungsvolle Musik-Veranstaltungen für den Nachwuchs in der Reihe „Klassik Cool!“ durch. Für die Jüngsten fängt am Mittwoch, 6. November, um 10.00 Uhr, in den Musumsräumen ein „Baby-Konzert“ an. Dabei bekommen die Kleinen einen ersten Eindruck von der Schönheit der klassischen Musik. Der Eintritt für ein Baby und einen Erwachsenen kostet 16 Euro (Kinder: 7 Euro, Erwachsene: 9 Euro). Für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren gibt es ein „Interaktives Mitmachkonzert“, das am Sonntag, 10. November, im Museum über die Bühne geht. Start der Musik-Matinee: 10.00 Uhr. An diesem Vormittag dreht sich alles um „Sonne, Mond und Sterne“, um die Legende des Heiligen Martin und um dazu passende klassische Klänge. Eintrittspreise: 9 Euro für Kinder, 11 Euro für Erwachsene. Nähere Informationen zu den beiden kindgerechten Konzerten holen Interessierte beim Kultur-Verein „grossundklein“ ein: Telefon 0660/581 33 96. Kontakt via E-Mail: office@grossundklein.info.

Für die Koordination der verschiedensten Kultur-Termine im Saal des Josefstädter Bezirksmuseums ist die ehrenamtliche Leiterin, Maria Ettl, zuständig. Die Museumsverantwortliche ist unter der Rufnummer 403 64 15 erreichbar. Fragen an die Museumschefin per E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „grossundklein“: http://grossundklein.info/Veranstaltung/

Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.atKulturelle Aktivitäten im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

