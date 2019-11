Neuer Digitalauftritt für die HOFBURG Vienna:

Das Kongress- und Eventcenter im Herzen Wiens präsentiert sich mit einer interaktiven 360° Tour von 360 Perspektiven

Diese Perspektiven bieten die notwendige Inspiration und sind ein wichtiges Instrument, um die Vielfalt einer Location zu präsentieren. Gerals Stöllnberger, Geschäftsführer 360 Perspektiven GmbH

Wir heißen jährlich ca. 320.000 Gäste zu etwa 300 Veranstaltungen in den Festsälen der Hofburg willkommen. Wir wollen mit der 360° Tour die Diversität der verschiedenen Veranstaltungsmöglichkeiten modern und interaktiv präsentieren. Es wurde dadurch ein Virtual-Reality-Kundenerlebnis im Rahmen unserer ganzheitlichen Unternehmenskommunikation der HOFBURG Vienna geschaffen. Monika Scheinost, Leiterin Marketing & Sales Hofburg Vienna

Durch die interaktive 360° Darstellung der Veranstaltungsräume in diversen Settings wie z.B. für Galas, Kongresse oder Tagungen wird es den Eventplanern noch einfacher gemacht, eine Entscheidung zu treffen.” Gerald Stöllnberger, 360 Perspektiven GmbH

Die 360° Fotos kommen auf Facebook besonders gut an. Im Vergleich zu Standard-Fotografien bekommen wir 3x mehr Likes und Aufrufe.” Kathrin Haas, Social Media Managerin TVB Mondsee-Irrsee

Die 360° Panoramen haben das Potential, unserer Zielgruppe die Stimmung des Events zu vermitteln und sie dafür zu begeistern. Thomas Kroupa, Geschäftsführer von DocLX

360° Touren sind ein interaktives Marketingtool, das für unsere Kunden rund um die Uhr arbeitet,” Gerald Stöllnberger, Geschäftsführer 360 Perspektiven GmbH

Kunden können durch weiterführende Links, eingebettete Videos, Detailaufnahmen und begleitenden Sprechern alle Informationen erhalten, nach denen sie suchen.” Gerald Stöllnberger, Geschäftsführer 360 Perspektiven GmbH

Wien (OTS) - HOFBURG Vienna präsentierte kürzlich das Re-Design der Website www.hofburg.com. Um auf die individuelle Eventkonzeptionierung noch besser eingehen zu können wurde eine neue interaktive 360° Präsentation der Digital-Agentur 360 Perspektiven GmbH im Rahmen der Website integriert, die auch mobiloptimiert zur Verfügung steht.

Es gilt Kunden sowie Teilnehmern die Vielfalt an Raumperspektiven einzelner Festsäle zu zeigen. 360° Perspektiven-Geschäftsführer Gerald Stöllnberger ist überzeugt, dass 360°-Erlebniswelten das Medium sind, um Eventlocations unterschiedlicher Größenordnung für den MICE-Markt und Eventplaner interessant zu machen. Diese Perspektiven bieten die notwendige Inspiration und sind ein wichtiges Instrument, um die Vielfalt einer Location zu präsentieren. Informationen zu technischen Gegebenheiten und Möglichkeiten zur flexiblen Raumgestaltung sind in die 360° Touren integriert und einfach auffindbar. Monika Scheinost, Leiterin Marketing & Sales der HOFBURG Vienna bestätigt: "Wir heißen jährlich ca. 320.000 Gäste zu etwa 300 Veranstaltungen in den Festsälen der Hofburg willkommen. Wir wollen mit der 360° Tour die Diversität der verschiedenen Veranstaltungsmöglichkeiten modern und interaktiv präsentieren. Es wurde dadurch ein Virtual-Reality-Kundenerlebnis im Rahmen unserer ganzheitlichen Unternehmenskommunikation der HOFBURG Vienna geschaffen."

In der HOFBURG Vienna stehen Räumlichkeiten bis zu 17.000 m² für bis zu 4.900 Personen zur Verfügung. Um die 35 unterschiedlichen Veranstaltungsräume wie Festsaal, Zeremoniensaal oder andere Salons übersichtlich und informativ darzustellen, fiel die Wahl auf die 360° Touren von 360 Perspektiven. Die 360° Ansichten sind jetzt auf www.hofburg.com abrufbar und für internationalen Interessenten weltweit selbstverständlich auch in Englisch verfügbar. Eine geführte Tour ohne interaktive Anwendung, wie zum Beispiel bei der Präsentation auf Screens, wurde ebenfalls erstellt.

Für den alljährlichen HOFBURG Silvesterball, dem Auftakt der Wiener Ballsaison wurde ebenfalls eine separate 360° Tour programmiert: https://360perspektiven.com/projekte/hofburg-silvesterball

Mehr Details und 360° Hofburg-Touren: https://360perspektiven.com/hofburg/

360° Bilder als Entscheidungshilfe

Laut den Event-Spezialisten von eventmachine sind sich 8 von 10 Veranstaltungsplaner zum Zeitpunkt des Planungsbeginns noch nicht ganz sicher, welche Location sie für ihr Event, ihre Tagung oder ihr Seminar wählen werden

(https://www.ots.at/redirect/eventmachine1).

“Diese heißt es mit Online-Präsenz und einzigartigem 360°-Foto-Content zu überzeugen”, so Gerald Stöllnberger. “Durch die interaktive 360° Darstellung der Veranstaltungsräume in diversen Settings wie z.B. für Galas, Kongresse oder Tagungen wird es den Eventplanern noch einfacher gemacht, eine Entscheidung zu treffen.”

Weitere Projekte für den MICE- und Event-Sektor wurden von 360 Perspektiven für DocLX, den Veranstaltern des X-Jams, der größten Maturareise Europas, für Clam Live, die Konzerte auf dem Gelände der Burg Clam veranstalten, und viele andere produziert. So wird auf jede Eventlocation individuell eingegangen, um die Authentizität zu bewahren und jeglichen Anforderungen gerecht zu werden.

Inspiration und hohe Qualität

Die 360° Panoramen, die mit High-End-Kameras geschossen werden und aus vielzähligen Einzelbildern zusammengesetzt sind, werden mit HDR-Technik verarbeitet, um so einen höheren Dynamikumfang zu erzielen. Es entstehen Bilder, die jedes Detail ersichtlich machen. Ein weiterer Vorteil des 360° Content ist die hohe Auflösung, die es erlaubt, großformatige Drucksorten zu produzieren. Für Website und Social Mediakanäle können zusätzlich optimierte Bilder erzeugt werden, die den Online-Auftritt ergänzen und Aufmerksamkeit erregen. Kathrin Haas, Social Media Managerin beim TVB Mondsee-Irrsee, weiß besonders den 360° Content zu schätzen: “Die 360° Fotos kommen auf Facebook besonders gut an. Im Vergleich zu Standard-Fotografien bekommen wir 3x mehr Likes und Aufrufe.” Neben der hohen Qualität bestechen die Aufnahmen durch ihre Aussagekraft. Thomas Kroupa, Geschäftsführer von DocLX ist überzeugt: "Die 360° Panoramen haben das Potential, unserer Zielgruppe die Stimmung des Events zu vermitteln und sie dafür zu begeistern."

Interaktivität und Multimedialität

“360° Touren sind ein interaktives Marketingtool, das für unsere Kunden rund um die Uhr arbeitet,” so Stöllnberger, “Kunden können durch weiterführende Links, eingebettete Videos, Detailaufnahmen und begleitenden Sprechern alle Informationen erhalten, nach denen sie suchen.” Drohnen- und bis zu 15m Hochstativaufnahmen bieten den Eventplanern eine vollständige Übersicht über ein Areal oder einen Saal und durch die Virtual Reality-Funktion erhält man die Option, ein Raumgefühl zu gewinnen, indem man direkt in die Szenerie schlüpft. „Der 360°- Content wird von den Suchmaschinen und Social Networks priorisiert, wodurch die Reichweite automatisch wächst. Auch die Verweildauer auf der Webseite steigt um ein Vielfaches“, hebt Stöllnberger einen weiteren Vorteil hervor. Für die Eventlocation bedeutet dies, schneller gefunden zu werden und die Chancen steigen, dass sich Eventplaner für sie entscheiden.

Beispiele 360° Eventinszenierungen: https://360perspektiven.com/branchen/events-locations/

Über die 360 Perspektiven GmbH:

360° Perspektiven ist eine österreichische Content-Manufaktur und Premium-Anbieter von 360°-Touren und Virtual Reality-Lösungen und deckt das gesamte Produktionsspektrum inhouse ab – von der Konzeption bis hin zur Erstellung des qualitativ hochwertigen Contents. Das Unternehmen mit Sitz in Wien firmiert seit 2017 als GmbH, wird von Gerald Stöllnberger geführt und hat aktuell fünf Mitarbeiter. Auf der Referenzliste stehen Tourismusverbände, Hotels, Betriebe aus Industrie und Gewerbe sowie zahlreiche B2B-Kunden aus allen möglichen Branchen.



Rückfragen & Kontakt:

360 Perspektiven GmbH

Gerlad Stöllnberger

Geschäftsführer

0676/9355688

stoellnberger @ 360perspektiven.com

www.360perspektiven.com