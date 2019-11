Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Für die Fassadenrestaurierung des ehemaligen Institutes der Englischen Fräulein in St. Pölten, der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs, wird eine Förderung in der Höhe von 170.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Weiters wurde beschlossen, für die Außensanierung des Kindergartens am Kardinal Piffl-Platz 1 in Breitenfurt der Marktgemeinde Breitenfurt eine Förderung in der Höhe von 120.000 Euro bereit zu stellen.

Ebenso wurde ein Finanzierungsbeitrag in der Höhe von 162.000 Euro für die Donau-Universität Krems für die Durchführung des musikwissenschaftlichen Projekts „Josef Strauss 2020“ genehmigt.

Für die technische Ausstattung und Facility-Ausstattung der Ferdinand Porsche Fern-Fachhochschule im Zuge der Finalisierung eines Um- und Neubaus wurde eine Förderung in der Höhe von bis zu 200.000 Euro bewilligt.

Beschlossen wurde auch die Bereitstellung von zusätzlichen Landesmitteln in der Höhe von 1.500.000 Euro für das Jahr 2019 zur Finanzierung von Projektmaßnahmen gemäß Sonderrichtlinie der Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus.

