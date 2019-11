DLA PIPER berät UBM Development AG bei EUR 120 Mio Anleiheemission erstmals nach neuem Prospektrecht

Es freut uns sehr, dass wir die UBM bei dieser Transaktion, bei der wir alle juristisches Neuland betreten haben, da es noch keine Erfahrungen mit der neuen Prospektverordnung gab, unterstützen und damit wiederum als Trendsetter ein neues Kapitel in der Kapitalmarktgeschichte schreiben durften Christian Temmel, Partner bei DLA Piper Weiss-Tessbach Wien

Wien (OTS) - Die internationale Anwaltskanzlei DLA Piper Weiss-Tessbach hat als Issuer's Counsel die UBM Development AG ("UBM") bei einer neuen Anleiheemission samt Umtauschangebot beraten. UBM hat schon zahlreiche Unternehmensanleihen begeben und auch in der Vergangenheit öfters Umtauschangebote mit neuen Anleiheemissionen kombiniert. Allerdings ist UBM die erste Gesellschaft in Österreich, die bei der Emission einer EUR 120 Mio Anleihe einen vollständigen Kapitalmarktprospekt nach dem neuen Regime der Europäischen Prospektverordnung verwendet hat. Dr. Christian Temmel, Partner bei DLA Piper Weiss-Tessbach Wien und Leiter des Kapitalmarktteams, hat die Transaktion für die UBM, gemeinsam mit Dr. Christian Knauder, als Core-Team Member begleitet. "Es freut uns sehr, dass wir die UBM bei dieser Transaktion, bei der wir alle juristisches Neuland betreten haben, da es noch keine Erfahrungen mit der neuen Prospektverordnung gab, unterstützen und damit wiederum als Trendsetter ein neues Kapitel in der Kapitalmarktgeschichte schreiben durften" , so Christian Temmel. UBM bot Investoren der im Jahre 2015 begebenen Anleihe die Möglichkeit, diese in neue Anleihen umzutauschen. Nach dem Umtauschangebot erfolgte ein Bar-Zeichnungsangebot, welches aufgrund der außerordentlich starken Nachfrage bereits am 04.11.2019 wieder geschlossen wurde.

Als Joint Lead Manager und Bookrunner wurden die Raiffeisen Bank International AG und M.M.Warburg & CO mandatiert, die von Wolf Theiss, unter der Führung von Mag. Alexander Hass und seinem Team, betreut wurden.



Über DLA Piper: DLA Piper ist eine der weltweit größten und führenden Anwaltskanzleien. Mit Büros in mehr als 40 Ländern in Europa, Asien-Pazifik, dem Nahen Osten sowie Nord- und Südamerika bietet DLA Piper ein umfassendes Rechtsberatungsangebot. In Österreich ist die Kanzlei durch DLA Piper Weiss-Tessbach mit einem Büro in Wien (etwa 65 Juristen) vertreten. www.dlapiper.com



