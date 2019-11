Vorhang auf für die Besten: Marketagent ruft zur Data Visualization Challenge

Wer kreiert die besten Infografiken des Landes?

Baden (OTS/Marketagent) - Frei nach dem Motto „Ein Award, der kein Award ist“ gehen die Marktforscher von Marketagent mit ihrer „Data Visualization Challenge“ an den Start und blasen herkömmlichen Awards mit starren Strukturen, Reglements und Beschränkungen den Staub von der Glatze. Auf der Suche nach den besten Infografiken des Landes zählen Kreativität, Engagement und Herzblut. Jeder der will, darf einreichen. Ob Groß, ob Klein – We love all!

Befeuert durch die Digitalisierung sind Daten und Informationen heute allgegenwärtig und es ist nicht immer einfach, komplexe Inhalte auf den Punkt zu bringen. Im Gegenteil – es wird zusehends zur Herausforderung, Datenmengen zu Insights zu verdichten und leicht erfassbar zu machen. Infografiken haben sich als Tool dafür bewährt. Den Besten möchte Marketagent nun erstmals in Österreich eine Bühne geben und ruft zur „Data Visualization Challenge“.

Her damit – Ihre Einreichung

Wir sind ab sofort auf der Suche nach den besten Infografiken des Landes. Dabei wird jede eingereichte Infografik anhand der vier Kriterien Verständlichkeit, Prägnanz, Auffälligkeit und Gefälligkeit bewertet , so Marketagent Geschäftsführer Thomas Schwabl über die Data Visualization Challenge.

Einreichen kann jeder, ganz egal, ob Unternehmen, Agentur, Grafiker oder Studierende. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um bereits veröffentlichte oder speziell für den DVC-Award erstellte Infografiken handelt.

Win Art, Not Money

Die Teilnahme am Infografik Award zahlt sich so richtig aus, denn zu gewinnen gibt es etwas ganz Besonderes: Prämiert werden die Besten der Besten mit einem exklusiv für diesen Award entworfenen, streng limitierten und signierten Kunstdruck des Street Art Künstlers GOLIF, der durch sein 30.000m2 Mural „Der Beobachter“ weit über die Landesgrenzen Bekanntheit erlangte , erklärt Lisa Patek, Marketingleiterin von Marketagent. Jeder Print ist „handfinished“ und somit ein echtes Unikat. Kaufen kann man diesen Druck nicht, den muss man schon gewinnen.

Gute Infografiken verdienen es im Übrigen zu jedem Zeitpunkt, ins Rampenlicht gerückt zu werden. Es gelten daher keine starren Fristen, vielmehr versteht sich die Data Visualization Challenge als dauerhafter Begleiter von Marketagent. Einreichungen sind jederzeit unter dvc @ marketagent.com willkommen.

Weitere Informationen rund um die Marketagent Data Visualization Challenge gibt es unter www.data-visualization-challenge.com.

