Erster Gefäßpatientenratgeber am Buchmarkt erhältlich

Das Gefäßforum Österreich veröffentlicht gemeinsam mit dem Verlagshaus der Ärzte den ersten umfangreichen Ratgeber für Gefäßgesundheit & Therapien

Wien (OTS) - Mit zunehmender Lebenserwartung der Bevölkerung steigt auch die Anzahl der Gefäßerkrankungen. Trotz oder gerade aufgrund des Wohlstandes führen die Österreicherinnen und Österreicher mehr denn je einen ungesunden Lebensstil. Falsche Ernährung, zu wenig Bewegung, Nikotin und Alkohol legen oft den Grundstein für Gefäßerkrankungen im späteren Alter. Das Gefäßforum Österreich engagiert sich seit seiner Gründung mittels verschiedener Initiativen für mehr Gefäßgesundheitsbewusstsein in der österreichischen Bevölkerung. Das Thema Prävention spielt eine zentrale Rolle. Der Ratgeber behandelt umfangreich Prävention, Entstehung und Therapie von verschiedenen Gefäßerkrankungen von der Thrombose über Schlaganfall bis zum tödlichen Aneurysma. Herausgeber ist der wissenschaftliche Sprecher des Gefäßforums Österreich und Gefäßchirurg Prim. PD Dr. Afshin Assadian. Der Ratgeber kostet EUR 17,90 und ist seit 4. November 2019 im Buchhandel erhältlich.

Unsere Gefäße versorgen unser gesamtes Organsystem im Körper. Umso schwerwiegender können sich Erkrankungen der Gefäße auswirken. Meist gehen sie einher mit einem dramatischen Verlust der Mobilität und Lebensqualität. Auch der Filmregisseur und spartenübergreifende Künstler Peter Patzak musste dies persönlich erfahren. Er gestaltete das Buchcover und das Vorwort des Gefäßpatientenratgebers und ist einer der vielen prominenten Unterstützer des Non-Profit-Vereins. „Für meine Beschwerden beim Gehen machte ich mein Alter verantwortlich, auch meine eingeschränkte Lebensqualität nahm ich als naturgegeben hin. Dass sich hinter all dem eine Gefäßerkrankung verbirgt, hätte ich niemals vermutet. Nach der Behandlung kann ich wieder lange Strecken gehen. Welchen Unterschied dies in der Lebensqualität ausmacht, kann ich nicht gebührend beschreiben“, so Peter Patzak. „Als Vorstand der Gefäßchirurgie des Wilhelminenspitals Wien sehe ich die besorgniserregende Zunahme an Gefäßerkrankungen – und leider auch die damit einhergehenden Schicksale“, so Prim. PD Dr. Afshin Assadian, Vorstand Gefäßchirurgie Wilhelminenspital Wien, Präsident der österreichischen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und wissenschaftlicher Sprecher des Gefäßforums Österreich. Dabei leiden nicht nur die Betroffenen, sondern auch ihr gesamtes soziales Umfeld. „Viele Erkrankungen sind durch Früherkennung heute schon so gut behandelbar, dass kaum körperliche oder psychische Folgeschäden bleiben. Umso wichtiger ist es, hier Aufklärungsarbeit zu leisten“, so Assadian. Der Gefäßpatientenratgeber soll einen wichtigen Beitrag dazu leisten, indem er zu einem gesünderen Lebensstil motiviert und zu regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen, beispielsweise einer schmerzlosen Ultraschalluntersuchung in der betroffenen Patientengruppe 50 plus, aufruft. Ein wichtiger Bestandteil der Gesundheitsinitiative des Gefäßforums Österreich sind auch die jährlich stattfindenden Gefäßvorsorgetage.

Infos & Links: www.gefaessforum.at ; www.aerzteverlagshaus.at

Gefäße – wie sie gesund bleiben, wie sie gesund werden

Hrsg. Prim. PD Dr. Afshin Assadian

Verlagshaus der Ärzte

ISBN 978-3-99052-200-4

