Niederösterreichische Straßensicherheitstechnologie rettet Leben in Rumänien

LR Bohuslav: Beispielhaft für Kompetenz und Know-how heimischer Unternehmen

St. Pölten (OTS/NLK) - Beim Businesstalk zum Exportmarkt Rumänien, der am 13. November ab 13 Uhr im Palais Niederösterreich in Wien über die Bühne geht und von ecoplus International organisiert wird, gibt das niederösterreichische Unternehmen DELTABLOC International Einblicke in den 100 Millionen Euro-Rekordauftrag in Rumänien. Wirtschafts-Landesrätin Petra Bohuslav dazu: „Dieser sensationelle Auftrag ist beispielhaft für die Kompetenz und das Know-how niederösterreichischer Unternehmen und zeigt, dass der Export wichtig für den gelb-blauen Wachstumsmotor ist.“

DELTABLOC® ist ein weltweit führender Entwickler von Fahrzeug-Rückhaltesystemen aus Beton. In den nächsten vier Jahren werden 1.000 Kilometer DELTABLOC® Betonschutzwände zur Absicherung der rumänischen Nationalstraßen installiert. „Wir produzieren in sechs lokalen Fertigteilwerken und mit zwei mobilen Teams für diesen Großauftrag. So heben wir rumänische Straßen sicherheitstechnisch auf ein Top-Niveau“, sagt Thomas Edl, Geschäftsführer von DELTABLOC. Mit rund 100 Verkehrstoten im Jahr pro 1 Million Einwohner liegt Rumänien im Spitzenfeld der EU-Statistik.

Rumänien bekräftigte 2018 mit einem Wachstum von über vier Prozent die positive Wirtschaftsentwicklung – ein Trend, der sich aus den Vorjahren fortsetzte und Rumänien zu einem Top-Performer innerhalb der EU macht. Niederösterreichs „Aufholjagd“ begann 2018. Die Exporte stiegen um 22,5 Prozent auf 505 Millionen Euro. Das 1. Halbjahr 2019 bestätigt diese positive Exportentwicklung.

ecoplus International ist seit mehr als zehn Jahren unter anderem mit einer eigenen Niederlassung in Rumänien vertreten. „Wir unterstützen sowohl versierte Exportunternehmen als auch Betriebe, die den ersten Schritt in neue Märkte planen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden beim Erstgeschäft zu helfen und sie darüber hinaus zu unterstützen. Relevante Marktinformationen, die Identifikation von geeigneten Vertriebspartnern sowie die Kontaktaufnahme und Unterstützung vor Ort sind wesentliche Erfolgselemente“, sind sich Gabriele Forgues, Geschäftsführerin ecoplus International, und ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki einig.

Weitere Informationen: Büro LR Bohuslav, Markus Burgstaller, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail markus.burgstaller @ noel.gv.at, bzw. Wirtschaftsagentur ecoplus, Andreas Csar, Telefon 02742/9000-19616, E-Mail a.csar @ ecoplus.at, www.ecointernational.at/businesstalk

