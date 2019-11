Anderl: „Jetzt mehr Lehr- und Schulplätze schaffen“

Österreichweit suchen noch 22.000 Jugendliche eine Lehrstelle im Betrieb – in Wien bringt Schulplatzmangel Jugendliche zusätzlich unter Druck

Wien (OTS) - „Bei der Ausbildungspflicht für Jugendliche müssen jetzt endlich auch die Unternehmer und die Schulen mitmachen“, verlangt AK Präsidentin Renate Anderl. Zwar dürften die zusätzlichen Maßnahmen des Sozialministeriums zur Betreuung von Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz funktionieren. Es gibt aber viel zu wenige reguläre Lehrplätze. Laut AK Analyse haben derzeit 22.000 Jugendliche trotz Suche keine Lehrstelle im Betrieb. Anderl: „Da müssen die Unternehmer endlich neue, gute Lehrplätze schaffen. Und in Wien brauchen wir auch neue Schulplätze. Denn hier steigt die Zahl der Jugendlichen Jahr für Jahr.“

Zur Analyse des Lehrstellenmarkts haben die AK ExpertInnen die Zahlen des Arbeitsmarktservice und der Wirtschaftskammer für Ende September ausgewertet. In diesem Monat zeigt sich am deutlichsten, wer nach Schulschluss im Juli eine Lehrstelle gefunden hat und wer nicht. Das Ergebnis ist nicht erfreulich.

Genau 21.877 Jugendliche hatten Ende September trotz Suche keine Lehrstelle in einem Betrieb – um 1.156 mehr als vor einem Jahr (20.721 ohne Lehrstelle in einem Betrieb). Sie suchen entweder direkt einen Lehrplatz, sind in Schulungen des Arbeitsmarktservice oder in einer überbetrieblichen Ausbildung. Für sie meldeten die Unternehmer 8.838 sofort verfügbare offene Lehrstellen. Das ist zwar ein Plus von 1.123. Die Lehrstellenlücke bleibt aber gleich groß. Es fehlen 13.039 Lehrstellen (voriges Jahr: 13.006).

Auch die Zahl der LehranfängerInnen in den Betrieben ist im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert: 31.420 (2018: 31.604). Anderl: „Hätten wir keine öffentlich finanzierte überbetriebliche Lehrausbildung, würden zusätzlich tausende Jugendliche auf der Straße stehen. Da müssen die Unternehmer endlich neue, gute Lehrplätze schaffen. Es reicht nicht, immer nur über den Fachkräftemangel zu jammern. Fachkräfte müssen auch aus-gebildet werden.“

Für Wien verlangt die AK Präsidentin überdies vom Bund mehr Schulplätze in berufsbildenen Schulen wie HTL, HAK oder Handelsschulen: „Wien wird jünger, die Zahl der Jugendlichen steigt. Gibt es mehr Schulplätze, können mehr Jugendliche ihre Ausbildungspflicht in der Schule erfüllen. Und wir nehmen damit auch Druck vom Lehrstellenmarkt.“

