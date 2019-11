HOFBURG Silvesterball 2019 "Time to Celebrate"

Ein Feuerwerk an Kunst, Genuss und Tanz

Wien (OTS) - Am 31. Dezember 1969 wurde der erste Silvesterball ins Leben gerufen. 50 Jahre später feiern wir ein Jubiläum sondergleichen. Wir verstehen Feste zu feiern: unter dem Motto „Time to Celebrate“ lädt der Jubiläumsball zum glamourösen Auftakt der Wiener Ballsaison. Erstklassige künstlerische Höhepunkte und ein erlesenes Galadiner machen den HOFBURG Silvesterball zum Ball der Bälle in den Prunkräumen der Wiener Hofburg.

Das diesjährige Gesamterlebnis wurde mit vielen Ideen und Inspirationen des Organisationskomitees und der beiden künstlerischen Leiter, Christof Cremer und Herbert Fischerauer, erstellt. Ein Zusammenspiel der Geschichte, Gegenwart und Zukunft ist in den Festsälen der Hofburg zu erleben.

50 Jahre und kein bisschen leise

Der prachtvolle Blumenschmuck, die beliebte Silvesterballfanfare und die Eröffnungszeremonie, getanzt von Tänzerinnen und Tänzern des Wiener Staatsballetts, versetzen die Gäste bei der Eröffnung der großen Feststiege in Staunen.

Mit der Wiener Hofburg und ihren wunderschönen Festsälen ist es mir eine besondere Freude zum festlichen Auftakt der glanzvollen Ballsaison einzuladen. so Direktorin Alexandra Kaszay



Bei der Eröffnung der Festsäle ziehen Debütantinnen der Tanzschule Elmayer mit glitzerndem Kopfschmuck der Manufaktur Mühlbauer in den Festsaal und Zeremoniensaal ein.

Ganz besonders freue ich mich auf die Uraufführung von "Happy Birthday HOFBURG Silvesterball" von Pavel Singer, dem international renommierten Komponisten. Das Musikstück ist eine einzigartige Hommage an den diesjährigen Jubiläumsball. , so Herbert Fischerauer.

Dazu spannt der Arrangeur den Bogen von der Musik des Barocks bis zum heutigen Rap. Interpretiert wird dies vom bekannten Orchester Divertimento Viennese und Stereoparty unter dem Dirigat von Vinzenz Praxmarer. Bevor das Tanzparkett mit „Alles Walzer“ eröffnet wird, verzaubern die bekannten Gesangssolisten Ilona Revolskaya und Boris Pfeifer sowie die TänzerInnen des Wiener Staatsballetts, in eigens kreierten Kostümen von ART for ART.

Es ist immer wieder eine neue Herausforderung, ein künstlerisches Feuerwerk zu inszenieren, das unsere Gäste aus über 50 Nationen weltweit zur Eröffnung und zu Mitternacht verfolgen und jedes Mal aufs Neue begeistert. , so der Choreograf Lukas Gaudernak über seine Arbeit mit den TänzerInnen des Wiener Staatsballetts.

Mitternacht & die große Silvester-Show

Eine außergewöhnliche Inszenierung erwartet unsere Gäste zu Mitternacht. Mit atemberaubendem Blick auf das Feuerwerk, dem Glockenläuten der Pummerin im Stephansdom und dem weltbekannten Donauwalzer begrüßen wir das neue Jahr. Mit einem Retro-Medley unter dem Motto „Congratulations and Celebrations“, mit Nummer-1-Hits aus den Jahren 1969/1970, dem Geburtsjahr des HOFBURG Silvesterballs, eingebettet in die Ouvertüre der Operette „Die Fledermaus“, begeistern die Sopranistin Tanja Petrasek und der Tenor Boris Pfeifer. Im Anschluss folgt die beliebte Publikumsquadrille unter der Anleitung der Tanzschule Elmayer.

Alles Walzer

Insgesamt 13 Bands und Orchester sorgen für schwungvolle Tanzmusik in den unterschiedlichen Salons. Ganz neu ist heuer unser „Strictly Waltz Room“ in der Geheimen Ratstube, in der ein Walzerensemble und ein Tanzmeister die ganze Nacht für ausgelassene Stimmung sorgen. Bei flotten Rhythmen in der „Silver Sparkling Disco“ trifft man nicht nur das junge Ballpublikum.

Gaumenfreuden & Champagnerprickeln

Mit dem 4-gängigen Galadinner sorgt Motto Catering für den perfekten Genuss am Silvesterabend. Typische Schmankerl und traditionelle Mehlspeisen gibt es beim Wiener Heurigen und im Wiener Kaffeehaus. In der Birthday Lounge sowie in der Champagnerbar werden Cocktails und Champagnerdrinks serviert.

Die Hofburg zeigt sich im schönsten Kleid

Der HOFBURG Silvesterball verspricht in den historischen Räumlichkeiten einen Mix aus Tradition und Moderne, gepaart mit viel Charme und Esprit. Durch die moderne Ausstattung wird erneut deutlich, dass die HOFBURG Vienna Geschichte und Innovation gleichermaßen atmet.

Humorvoll aber doch elegant präsentieren sich Miss PomPom, Miss Congratulation und Miss Ball. Die Gäste des HOFBURG Silvesterballs werden sie als außergewöhnliche Fotomotive lieben! , so Christof Cremer, der anlässlich des 50. Geburtstags drei zauberhafte Abendroben für die Walking Acts kreiert hat.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, daher besitzt die Hofburg Vienna eine Green Policy. Mit unserem langjährigen Partner Fahnen-Gärtner werden Jahr für Jahr bereits bestehende Dekorationselemente immer wieder effektvoll eingesetzt und auf andere Art und Weise genutzt.

HOFBURG Silvesterball Parcours & Präsente für unsere Gäste

Viele glückliche Schritte führen Sie durch unseren Ball-Parcours ins neue Jahr:

Pflücken Sie Ihren Glücksklee in einem Meer von frischem 4-blättrigen Klee!

in einem Meer von frischem 4-blättrigen Klee! Tausende Neujahrswünsche auf unserem Wunschzettelbaum , der Ihre gehört dazu!

, der Ihre gehört dazu! Lassen Sie sich im Fotostudio von Foto Fayer für Ihr persönliches Erinnerungsfoto ablichten und verschicken Sie Ihr Selfie in die ganze Welt!

für Ihr persönliches Erinnerungsfoto ablichten und verschicken Sie Ihr Selfie in die ganze Welt! Rauchfangkehrer, Glücksklee, Hufeisen - zahlreiche typische Silvester-Glücksbringer begleiten Sie in das neue Jahr!

begleiten Sie in das neue Jahr! Stilvolle Präsente zur Erinnerung an den 50. HOFBURG Silvesterball: exklusive Duftnote „Mon Guerlain“ von Guerlain im Flacon für unsere Damen handgefertigte Pralinen aus der Manufaktur XOCOLAT für unsere Herren feines HOFBURG Silvesterball Champagnerglas mit unverkennbarem Branding edler Damenfächer aus unserer HOFBURG Silvesterball-Collection in Gold – für kokette Flirts



