Wöginger und Zarits: ÖAAB trauert um Herbert Rossmann

„Mit Rossman verlieren wir einen Sozialpolitiker mit Herz und Verstand“

Wien (OTS) - „Herbert Rossmann war bekannt für sein freundliches Wesen, seinen sachlichen Zugang und seine ergebnisorientierte Arbeitsweise. Wir verlieren einen leidenschaftlichen ÖAABler, der sich in seiner Arbeit auch über die Parteigrenzen hinweg großen Respekt erworben hat“, zeigt sich ÖAAB-Bundesobmann KO August Wöginger betroffen über den Tod des langjährigen Landessekretärs des Steirischen ÖAAB sowie des Fraktionsvorsitzenden der ÖAAB-Fraktion in der AK Steiermark.



„Herbert Rossmann war viele Jahre eine verlässliche Stütze des ÖAAB und Zeit seines politischen Lebens engagiert für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tätig. Der ÖAAB trauert um eine verdiente und engagierte Persönlichkeit. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unsere Anteilnahme gebührt seiner Frau und seinen Söhnen sowie allen Hinterbliebenen“, so ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits.





Rückfragen & Kontakt:

ÖAAB-Bundesleitung

Mag. Nikola König-Weixelbraun

+43 (1) 40 141 356

presse @ oeaab.com

www.oeaab.com