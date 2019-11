AB MORGEN AK Wien Bildungs- und Berufsinfomesse L14: So finden Junge ihren Bildungsweg

6. bis 9. November: Bis zu 9.000 BesucherInnen bei der AK Bildungs- und Berufsinfomesse L14 für 13-, 14-Jährige im AK Wien Bildungszentrum erwartet

Wien (OTS) - Die Entscheidung über Bildung und Beruf ist eine der wichtigsten. Die Arbeiterkammer hilft dabei. Denn oft finden Jugendliche nicht ihre Wunschschule, und die Betriebe bieten zu wenige Lehrstellen in Zukunftsberufen an. In dieser Situation bietet die Arbeiterkammer Wien beste Bildungsinfo. Gemeinsam mit der Bildungsdirektion Wien veranstaltet sie die Bildungs- und Berufsinfomesse L14 von 6. bis 9. November in Wien. Dafür haben die AK ExpertInnen alle gewinnen können, die in Wien gute Bildungsinformation bieten. Bei zahlreichen Infoständen, Vorträgen und Workshops können sich die BesucherInnen über weiterführende Schulen, Lehrausbildungen und Berufe informieren. Die Jugendlichen erfahren aus erster Hand mehr über die Arbeitswelt. Bei einem Berufsinteressenstest können sie mehr über ihre Neigungen herausfinden. Bis zu 9.000 BesucherInnen werden erwartet, der Eintritt ist frei. Freitag und Samstag ist Familienprogramm.

Alle weiterführenden Schultypen sind mit Messeständen vertreten und stellen sich vor. Auch die AK, das Arbeitsmarktservice, der Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds, die Bildungsdirektion Wien und andere Einrichtungen beraten Jugendliche aus der Neuen Mittelschule und der Unterstufe der Gymnasien, ihre Eltern und ihre LehrerInnen.

Ein Höhepunkt ist die „Probiers hier!“-Zone: Beim technischen Werken oder bei physikalischen Experimenten können die Jugendlichen herausfinden, was ihnen gefällt. Wer sich direkt über die Arbeitswelt informieren will, kann das zum Beispiel beim Stand „Wir Wiener Lehrlinge“ tun. Für Mädchen gibt es ein besonderes Service: Beim Infostand von „Sprungbrett für Mädchen“ und in speziellen Workshops können sie verschiedene Berufe und nicht nur die „klassischen“ Mädchenberufe kennen lernen.

Beim Familienprogramm am Freitag und am Samstag können sich Eltern Tipps und Infos holen, wie sie ihre Kinder bei der Berufs- und Bildungswahl am besten unterstützen. Sie können sich auch gratis den Stick „Die richtige Ausbildung für mein Kind“ abholen. Er bietet einen Überblick über das Bildungssystem und behandelt wichtige Fragen der Bildungs- und Berufsorientierung; und zwar in acht Sprachen.

AK Bildungs- und Berufsinfomesse L14

Mittwoch, 6. November, bis Samstag, 9. November 2019

Mi, Do 8:30-14 Uhr, Fr 8:30-17 Uhr, Sa 9-17 Uhr

Familienprogramm Freitag, 14 bis 17 Uhr, Samstag, 9 bis 17 Uhr

AK Wien Bildungszentrum, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien Weitere Informationen im Internet unter http://www.L14.at

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Peter Mitterhuber

(+43-1) 501 65-12347

peter.mitterhuber @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at