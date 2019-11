Disney Die Eiskönigin erscheint mit Sonderheft am Kiosk (FOTO)

Berlin (ots) - Direkt zum neuen Leinwandabenteuer von Elsa, Anna und Olaf erscheint ab 21.11. das offizielle Kinomagazin "Disney Die Eiskönigin Sonderheft". In einem exklusiven Special erhalten Mädchen zwischen vier und acht Jahren erste Einblicke in das neue Abenteuer. Neben spannenden Comic-Seiten wartet zudem auch ein exklusives Filmposter auf die Leserinnen. Als Extra liegt dem Heft ein großes Kristall-Licht mit Sound bei.

Zusätzlich erscheint bereits ab dem 14.11. die neue Ausgabe des monatlichen Magazins "Disney Die Eiskönigin - Das Magazin". Darin warten spannende Comics und witzige Geschichten auf Mädchen zwischen vier und acht. Neben kniffligen Rätsel- und tollen Bastelseiten liegen dem Heft zwei Poster bei, darunter auch das Filmplakat. Nicht fehlen darf das Extra, welches in dieser Ausgabe ein Ausgeh-Set - bestehend aus Kette, Tasche, Schlüsselanhänger und Button - ist. Die Magazine "Disney Die Eiskönigin Sonderheft" (21.11., unregelmäßig) sowie "Disney Die Eiskönigin - Das Magazin" (14.11., monatlich) erscheinen zum Kinostart des Filmabenteuers "Disney Die Eiskönigin 2", das am 20.11.2019 in den Kinos startet. Für die Vermarktung der Magazine ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich. Anzeigen-Termine: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert @ egmont.de.

