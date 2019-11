Erinnerung PK: „Stillstand in der Ärzteausbildung: Was fehlt und was es braucht“ – morgen, 10:00 Uhr

Die Österreichische Ärztekammer präsentiert die wichtigsten Ergebnisse der aktuellen Ausbildungsevaluierung

Wien (OTS) - Während einige Abteilungen in Krankenhäusern Bestnoten erhielten, wurden andere deutlich schlechter evaluiert. Kritisiert wurde beispielsweise: zu wenig bedside teaching, fehlende Zeit für die Auszubildenden aufgrund des hohen Arbeitspensums, viel Routinearbeit. Die aktuellen Ergebnisse der Ausbildungsevaluierung zeigen einmal mehr, dass es großen Verbesserungsbedarf gibt, um eine flächendeckend gute Ärzteausbildung in Österreich zu garantieren.

Die Bundeskurie angestellte Ärzte der ÖÄK lädt zur Präsentation der Ergebnisse der aktuellen Ausbildungsevaluierung im Rahmen einer Pressekonferenz ein.

Stillstand in der Ärzteausbildung: Was fehlt und was es braucht



Teilnehmer:



Dr. Harald Mayer, Vizepräsident und Kurienobmann angestellte Ärzte

der Österreichischen Ärztekammer



Dr. Karlheinz Kornhäusl, stv. Kurienobmann angestellte Ärzte und

Obmann der Bundessektion Turnusärzte der Österreichischen

Ärztekammer



Mag. Alois Alkin, Studienautor der Ausbildungsevaluierung 2019,

Ärztliches Qualitätszentrum



Datum: 6.11.2019, 10:00 - 11:30 Uhr



Ort:

Café Landtmann Löwelzimmer

Universitätsring 4, 1010 Wien



