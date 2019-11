Wiens magischste Weihnachtsdörfer eröffnen!

Die 3 Weihnachtsdörfer am Campus der Universität Wien, am Maria-Theresien-Platz und vor dem Schloss Belvedere verzaubern ab 15.11. mit vorweihnachtliche Stimmung!

Wien (OTS) - An den rund 200 Ständen auf den Wiener Weihnachtsdörfer werden auch heuer wieder weihnachtliche Waren und Geschenkideen geboten, auf den romantischen Bühnen verzaubern stimmungsvolle Programmpunkte.

Nostalgische Fahrgeschäfte für Kinder und feinste Schmankerl von süß bis pikant runden das Programm ab und machen die Weihnachtsdörfer so einzigartig. Zum nunmehr 21. Mal Jahren sorgen sie für ein unvergessliches weihnachtliches Ambiente und sind aus der Adventzeit nicht mehr wegzudenken!



Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien

Zum 2. Mal lädt das Weihnachtsdorf am Unicampus mit dem Motto „ÖSTERREICH (ER)LEBEN“ zu einem ganz besonderem Adventerlebnis!

Passend zum Motto der 9 Bundesländer bieten urige Genuss-Almhütten und Chalets österreichische Speisen und Getränken an. In der Feinschmeckeralm präsentieren regionale Betriebe und bäuerliche Produktionsstätten die kulinarische Vielfalt der Österreichischen Genussregionen.

Auch österreichisches Kunsthandwerk kommt nicht zu kurz! An den über den Markt verteilten Holzhütten werden weihnachtliche Geschenke und Präsente angeboten.

Als ganz besonderes Highlight lädt eine überdimensionale maltesische Krippe zum Staunen und Bewundern ein. Die lebensgroßen Figuren der Szene sind alle handgefertigt und zeigen die Geburt des Jesuskinds. Die Krippe wird am 15.11. ab 18:00 eröffnet!

Auch die kleinen Gäste dürfen sich über das Kinderzentrum, die Campusalm, freuen. Neben Kekse backen und Geschenke basteln, bringen der Kasperl und eine Zaubershow Kinderaugen zum Leuchten.

Auf der Bühne bringen bekannte Künstler Auszüge aus Ihren bekannten und beliebten Programmen.

Im Eisstockzentrum können sportlich ambitionierte Eisstockschützen auf gleich 4 Eisstockbahnen ihre Schießkünste messen.

im Romantik-Pavillion darf man sich von der Tradition „Kuss unterm Mistelzweig“ verzaubern lassen.



15. November bis 23. Dezember

Montag-Mittwoch: 14:00 – 22:00 Uhr

Donnerstag, Freitag: 14:00 – 23:00 Uhr

Samstag: 11:00 – 23:00 Uhr

Sonntag: 11:00 – 21:00 Uhr1090 Wien, Universitätscampus/Altes AKH - Hof 1.

Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz

Im imperialen Ambiente zwischen dem Kunst- und Naturhistorischen Museum öffnet am 20. November das Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz. Rund um das Maria-Theresien-Denkmal laden die Aussteller der über 70 Hütten mit rustikalem Kunsthandwerk, handgefertigtem Weihnachtsschmuck und kleinen Andenken.

Einen besinnlichen Besuch runden bekannte Künstler und Chöre, welche auf der idyllischen Bühne auftreten, ab. Die stimmungsvolle Adventbeleuchtung verwandelt die imperiale Kulisse direkt an der Wiener Ringstraße in eine märchenhafte Weihnachtswelt.



20. November bis 26. Dezember

Sonntag–Donnerstag: 11:00 - 21:00 Uhr

Freitag, Samstag: 11:00 - 22:00 Uhr

24.12.2019: 11:00 - 16:00 Uhr

25.- 30.12.2019: 11:00 - 19:00 Uhr

31.12.2019: 11:00 - 18:00 Uhr

Silvester/Neujahrsdorf:

27.- 30.12.2109: 11:00 - 19:00 Uhr

31.12.2019: 11:00 - 18:00 Uhr

01.01. - 06.01.2020: 11:00 - 19:00 Uhr

1010 Wien, Maria-Theresien-Platz

Weihnachtsdorf Schloss Belvedere

Das Weihnachtsdorf Schloss Belvedere erstrahlt auch heuer wieder in stilvollem barocken Design. Über 40 hochqualitative Aussteller verzaubern in den edlen Verkaufsständen und locken ab 22. November in den romantischen Schlosspark des oberen Belvedere.

Vor der Sehenswürdigkeit des Schlosses werden hier edle Kunsthandwerksstücke und ausgefallene Weihnachtgeschenke angeboten. Die gastronomischen Stände verführen mit lukullischen Genüssen für alle Geschmäcker, die typisch österreichischen Punsch- und Glühweinvariationen bereiten in höchster Qualität wahre Gaumenfreuden. Für vorweihnachtliche Stimmung sorgen bekannte nationale und internationale Musikgruppen.



22. November bis 26. Dezember

Montag – Freitag: 11 – 21 Uhr

Samstag, Sonntag, 08.12.: 10 – 21 Uhr

24.12.: 11 - 16 Uhr

25. + 26.12.:11 - 19 Uhr

Silvester/Neujahrsdorf:

27.12.- 30.12.: 11 - 19 Uhr

31.12.: 11 - 18 Uhr1030 Wien, Schloss Belvedere, Prinz-Eugen- Straße 27.

