Premium-Autos im Car-Sharing: The Pace Club definiert Fahrfreude neu

Clever Nutzen statt Besitzen: Neuer Club für Auto-Enthusiasten bringt mehr Freude auf die Straße und macht Premium- und Performance-Autos leistbar.

The Pace Club macht die Freude am Fahren jetzt auch ökonomisch sinnvoll und öffnet die Vielfalt besonderer Autos. Wer unter der Woche umweltfreundlich mit der U-Bahn ins Büro fährt oder bereits praktisches Car-Sharing nutzt, kann am Wochenende den besonderen Fahrspaß erleben. Ganz ohne alle Sorgen und Mühen, die außergewöhnliche Autos mit sich bringen Alexander Frank, Gründer, THE PACE CLUB

Die gesteigerte Effizienz und das Teilen von Ressourcen ist auch im ökologischen Sinn ein positiver Trend, den The Pace Club fördert Alexander Frank, Gründer, THE PACE CLUB

Wien (OTS/LCG) - Fast jeder sitzt gerne in einem aktuellen Porsche 911, McLaren, Mercedes AMG, Lamborghini oder auch in einem klassischen Jaguar E-Type Roadster und findet sein Glück auf der Straße. Die Wenigsten leisten sich solche Premium- und Performance-Cars, die mit hohen Kosten verbunden sind und die meiste Zeit in der Garage stehen. Den rollenden Luxus für Auto-Fans macht The Pace Club nun für nahezu alle PS-Freunde leistbar. Das Unternehmen rund um Alexander Frank bietet mit seinem innovativen Mobilitätskonzept exklusive Clubmitgliedschaften an, mit denen ab einer Jahres-Mitgliedschaftsgebühr von 6.000 Euro nur mehr die Qual der Wahl bleibt. Mitglieder von The Pace Club können aus einem ständig wachsenden Portfolio ausgesuchter Premium-Autos wählen und finden für jeden Anlass das richtige Gefährt: Das Porsche 911 Cabrio für eine Spitztour auf die Südsteirische Weinstraße, den kräftigen Mercedes-Benz G 500 fürs Gelände, den Audi RS6 für den Familienurlaub oder den eleganten Mercedes-Oldtimer für die besondere Ausfahrt. Je nach Mitgliedschaft erwerben die Mitglieder eine Punkteanzahl, die sie in frei wählbaren Fahrtagen konsumieren können.

„The Pace Club macht die Freude am Fahren jetzt auch ökonomisch sinnvoll und öffnet die Vielfalt besonderer Autos. Wer unter der Woche umweltfreundlich mit der U-Bahn ins Büro fährt oder bereits praktisches Car-Sharing nutzt, kann am Wochenende den besonderen Fahrspaß erleben. Ganz ohne alle Sorgen und Mühen, die außergewöhnliche Autos mit sich bringen“ , sagt Frank.

Rundum Service auf der Überholspur

Über die Website https://www.thepaceclub.com können sich Club-Mitglieder ihr Wunschauto reservieren. Zum gewünschten Zeitpunkt wird es vom The-Pace-Club-Team an den gewünschten Ort gebracht und auch wieder abgeholt. Durch die Mitgliedschaft entfallen sämtliche Kosten wie Anschaffung, Wertminderung, Wartung, Service und Reparaturen, die oft die Freude an außergewöhnlichen Autos trüben. Auch die Versicherung ist bei The Pace Club selbstverständlich inkludiert.

Exklusiv für seine Teilnehmer veranstaltet The Pace Club auch PS-starke Events wie Renn-Wochenenden, Profi-Fahrkurse oder Ausflüge zu spannenden Automobil-Events. Auch hier steht die Faszination für extraordinäre Autos unter Gleichgesinnten im Vordergrund.

Demokratische Wahl

The Pace Club baut seine Flotte kontinuierlich aus. Dabei haben die Mitglieder das letzte Wort. Sie entscheiden, welche Fahrzeuge angeschafft werden sollen und können über die App oder im Mitgliederbereich der Website entscheiden, womit sie als nächstes entspannte Stunden auf der Straße verbringen möchten. Wer bereits ein außergewöhnliches Auto besitzt, kann es über The Pace Club mit der Community teilen und damit wertvolle Punkte sammeln.

„Die gesteigerte Effizienz und das Teilen von Ressourcen ist auch im ökologischen Sinn ein positiver Trend, den The Pace Club fördert“ , meint Frank.

Die Zahl der Mitglieder in The Pace Club ist vorerst limitiert, um der Community den bestmöglichen Zugang zu ihren Lieblingsautos zu bieten. Interessierte können sich auf https://www.thepaceclub.com für eine Mitgliedschaft anmelden.

+++ BILDMATERIAL +++ Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bildmaterial zur Meldung hier downloaden.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

https://twitter.com/akhaelss

https://www.leisure.at/presse