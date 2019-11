AVISO: Bekanntgabe der Europäischen Kulturhauptstadt 2024 in Österreich mit Bundesminister Schallenberg im Bundeskanzleramt

Pressekonferenz am Dienstag, 12. November 2019, 10.00 Uhr

Wien (OTS) - Österreich wird im Jahr 2024 zum dritten Mal eine Europäische Kulturhauptstadt ausrichten. Nach dreijähriger Vorbereitungszeit und einem zweistufigen Auswahlprozess durch eine Europäische Jury wird am Dienstag, 12. November 2019 die Entscheidung bekannt gegeben. Im Rennen sind „Bad Ischl-SKGT24“, „Dornbirn plus“ und St. Pölten. Einer dieser Bewerber wird sich 2024 mit Tartu (Estland) und Bodø (Norwegen) den Titel „Europäische Kulturhauptstadt“ teilen. Nach einleitenden Worten von Kunst- und Kulturminister Alexander Schallenberg und Martin Selmayr, dem Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, wird die Juryvorsitzende Cristina Farinha das Ergebnis bekanntgeben.



Termin für Medien:



Dienstag, 12. November 2019



10.00 Uhr

PRESSEKONFERENZ mit Kunst- und Kulturminister Alexander Schallenberg, dem Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich Martin Selmayr und der Juryvorsitzenden Cristina Farinha



Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien

(Einlass in das Bundeskanzleramt von 9.30 bis 10.00 Uhr)



