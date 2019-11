MarineStar von Thuraya bietet eine bahnbrechende Sprach-, Tracking und Überwachungsleistung in einem einzigen flexiblen Produkt

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Thuraya hat auf die starke Nachfrage aus dem maritimen Sektor und von Distributoren reagiert und MarineStar, die beste erhältliche und erschwingliche maritime Sprachlösung mit fortschrittlichem Zwei-Wege-Tracking und Überwachungsfunktionen, auf den Markt gebracht.

- Mehr als 300.000 kleine Schiffe sollen von dieser vielseitigen maritimen Lösung profitieren

- Ermöglicht Schiffsverfolgungs- und -überwachungssysteme, Sprachkommunikation und trägt zum Wohl der Besatzung bei

MarineStar wurde vom weltweit innovativsten Anbieter mobiler Satellitenkommunikation entwickelt und ist Thurayas neues Flaggschiff-Sprachterminal für maritime Nutzer auf Neueinsteigerebene. Es basiert auf der gleichen erfolgreichen Plattform wie die andere Sprach-Hardware von Thuraya, von der bis heute mehr als 1 Million Einheiten verkauft wurden. MarineStar von Thuraya lässt sich schnell und einfach installieren und ist eine Komplettlösung für eine Vielzahl von Vorgängen, einschließlich Schiffsverfolgung und -überwachung, Besatzungswohl und Sprachkommunikation.

MarineStar von Thuraya ist ideal für kleine Schiffe und hochgradig skalierbar, um auch die betrieblichen Anforderungen größerer Schiffe zu erfüllen. Der Dienst wird über das globale Vertriebsnetz von Thuraya verfügbar sein und die verkehrsreichsten Seerouten und Angel-Hotspots der Welt innerhalb des Einzugsbereichs des Thuraya-Satelliten abdecken.

Die hohe Nachfrage nach MarineStar von Thuraya wird von Seiten der globalen Fischereiindustrie erwartet, die unter einem zunehmenden Druck steht, die nicht gemeldete und unregulierte Fischerei einzudämmen. Die Regierungen verlangen nun von den Fischereifahrzeugen, ihre Fänge elektronisch zu melden und ihre Bewegungen auf See zu protokollieren. MarineStar vereinfacht die Compliance, indem es alle wesentlichen Elemente in einem erschwinglichen Paket bündelt. Zu den wichtigsten Anwendungen gehören Geofencing, Tracking, Alarmmeldungen und Berichterstattung über Fischfänge. Das Tracking wird als sofort einsatzbereiter Komplettservice basierend auf Zeit, Entfernung, Geschwindigkeit und Fläche angeboten, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist. Für den Einsatz in Notfällen ist eine SOS-Taste enthalten. Nach Angaben der Western & Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) liegen 80 % der weltweiten Fischereiregionen im Einzugsbereich von Thuraya, also ist dies ein wirklich globaler Service.

MarineStar von Thuraya ist auch ideal für regionale Handelsflotten, die eine Backup-Alternative zu Funkkommunikation, GSM, VSAT oder anderen primären Sprachkommunikationsdiensten benötigen.

Shawkat Ahmed, Chief Commercial Officer von Thuraya, kommentierte: "MarineStar von Thuraya stellt ein neues und wichtiges Kapitel im maritimen Portfolio von Thuraya dar. Da mehr als 300.000 kleine Schiffe von dem Service profitieren sollen, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern, um MarineStar von Thuraya weltweit einzuführen und von der starken potenziellen Nachfrage der Nutzer nach dieser bahnbrechenden Lösung zu profitieren."

Mehr Funktionalität für Systemintegratoren

MarineStar von Thuraya bietet Anwendern und Systemintegratoren eine herausragende Funktionalität in mehreren Sprachen. Eine Reihe von physischen Schnittstellen unterstützt mehrere Sensoren und Geräte von Drittanbietern. Sensorinformationen können einfach und kostengünstig übertragen werden, um die Überwachung des Betriebs an Bord zu unterstützen. Das Gerät ermöglicht auch Over-the-Air-Programmierung und Remote-Terminal-Zugriff.

Kostengünstige, hochwertige Sprachanrufe unterstützen den täglichen Betrieb und halten die Besatzung auf See in Kontakt mit der Küste. Mit mehr als 395 Roaming-Vereinbarungen in 161 Ländern ist Thuraya der einzige L-Band-Betreiber, der Geschäftsmöglichkeiten für Mobilfunknetzbetreiber (MNOs) eröffnet. MarineStar wird durch einen lokalen Nummerierungsplan und GSM-Roaming über das Satellitennetz von Thuraya unterstützt. Infolgedessen bleiben die Nutzer auch außerhalb der terrestrischen Abdeckung über GSM-Nummern in Verbindung.

Das einzigartige Wertversprechen von MarineStar von Thuraya bedeutet, dass es eine unverzichtbare Lösung für Anwender und Distributoren ist. Es sind flexible und kundenspezifische Airtime-Pakete für alle Aspekte verfügbar, von der Sprache bis hin zur Verfolgung und Überwachung, sodass die Lösung für die meisten Budgets erschwinglich ist. Es gibt keine langfristigen Verträge, keine versteckten Gebühren und keine Gebühren bei vorzeitiger Kündigung. Diese Vorteile, kombiniert mit den herausragenden Eigenschaften und der Vielseitigkeit der Lösung, sind eine erfolgreiche Kombination für Anwender und machen MarineStar von Thuraya zu einem wesentlichen Bestandteil des Portfolios jedes Distributors.

