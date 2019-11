Tötungsdelikt in Wien-Döbling: Täter flüchtig

Vorfallszeit: 04.11.2019, ca. 21:30 Uhr Vorfallsort: 19., Hameaustraße

Wien (OTS) - Gestern Abend kam es im Innenhof einer Wohnhausanlage zu einem Tötungsdelikt. Laut vorläufigen Erkenntnissen dürfte ein mittlerweile bekannter Täter mit einer Faustfeuerwaffe auf ein männliches Opfer (47) geschossen haben. Das Opfer erlitt eine tödliche Verletzung am Kopf, der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei war kurz nach der Tat mit einem Großaufgebot an Kräften, darunter auch Beamte der WEGA sowie des EKO Cobra, vor Ort. Die sofort eingeleiteten Such- und Fahndungsmaßnahmen, bei dem auch ein Polizeihelikopter im Einsatz war, verliefen vorerst ohne Erfolg. Bei dem Vorfall wurden keine anderen Personen verletzt. Das LKA Wien ermittelt wegen des Verdachts des Mordes. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

