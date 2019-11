Neugestaltung der Landesstraße B 18 in Hainfeld abgeschlossen

LR Schleritzko: Maßnahmen verbessern Verkehrssicherheit und Lebensqualität

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Landesstraße B 18 im Stadtgebiet von Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) wurde auf einer Gesamtlänge von rund 1,7 Kilometern innerhalb von vier Wochen generalerneuert. Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko meinte dazu kürzlich bei einem Lokalaugenschein: „Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität in unserem Land und in den einzelnen Ortschaften zu verbessern. Die Maßnahme hier in Hainfeld ist ein wichtiger Schritt in die gewünschte Richtung.“

Die Bauarbeiten für die Fahrbahnsanierung führten die Straßenmeisterei Lilienfeld und die Firma Strabag durch. Die Arbeiten an den Nebenanlagen wurden von der Firma Porr ausgeführt. Die Gesamtbaukosten für die Fahrbahnsanierung von rund 950.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen, die Kosten von 125.000 Euro für die Errichtung der Gehwege entfallen auf die Stadtgemeinde Hainfeld.

Notwendig wurden die Baumaßnahmen, da auf Grund des Alters der Straßenkonstruktion und der vorhandenen Fahrbahnschäden die Fahrbahn der Landesstraße B 18 von Kilometer 43,3 bis Kilometer 45 nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen entsprach. Auch befanden sich die Gehwege im Baustellenbereich teilweise in einem sehr schlechten Zustand und die vorhandene Breite der Gehsteige war außerdem nicht ausreichend.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

