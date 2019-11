Linzer Eisenbieger-Firma Gogelescu ist insolvent: AK übernimmt die Beratung der 157 Beschäftigten

Linz (OTS) - Die Firma Gogelescu mit Firmensitz in Leonding und Betriebsstandort in Linz beantragte am Donnerstag beim Landesgericht ein Sanierungsverfahren. Das Unternehmen ist in der Baubranche (Eisenbieger, Eisenverleger) tätig. 157 Beschäftigte sind von dieser Insolvenz betroffen. Die AK warnt alle Beschäftigten der Firma davor, das Arbeitsverhältnis jetzt vorzeitig zu beenden. „Bevor jemand diesen Schritt setzt, sollte er oder sie sich unbedingt von unseren Expertinnen und Experten beraten lassen“ , so AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Die Arbeiterkammer wird spätestens nächste Woche eine Informationsversammlung abhalten, bei der die AK-Insolvenz-Experten/-innen die Mitarbeiter/-innen über ihre Rechte aufklären und wie sie zu offenen Ansprüchen kommen. „Wenn die Arbeitnehmer die Arbeiterkammer mit ihrer Vertretung bevollmächtigen, kümmern wir uns um die Anmeldung und Beantragung aller offenen Ansprüche bei Gericht und beim Insolvenz-Entgelt-Fonds“ , erklärt der AK-Präsident. Die Vertretung ist für die Betroffenen kostenlos.

Wann die Arbeitnehmer/-innen mit der Zahlung durch den Insolvenz-Entgelt-Fonds rechnen können, lässt sich derzeit nicht abschätzen. „Wir werden jedenfalls alles daran setzen, dass die Betroffenen schnell zu ihrem Geld kommen“ , so Kalliauer.





