Mehr als 86.000 Besucher sahen „Maximilian I. - ‘Zu Lob und ewiger Gedachtnus‘“ auf Schloss Ambras

Die Innsbrucker Sonderausstellung des Kunsthistorischen Museums war eine Hauptattraktion im Maximilianjahr 2019

Ich freue mich besonders, dass unter den vielen Ausstellungen, die heuer Maximilian I. gewidmet waren, unsere auf besondere Resonanz gestoßen ist. Die Leute wollen die originalen Kunstwerke bewundern. Das ist nicht nur bei uns so in Tirol, sondern auch anderswo. Bis 5. Jänner 2020 sind wir derzeit in New York im Metropolitan Museum of Art prominent vertreten: Dort ist eine Fülle an kostbaren Leihgaben zu sehen, die ursprünglich aus dem Besitz Erzherzog Ferdinands II. (1529–1595), dem Begründer der Ambraser Sammlung, stammen. Veronika Sandbichler, Direktorin Schloss Ambras Innsbruck

Innsbruck (OTS) - Mit 86.350 Besuchern war die Sonderausstellung Maximilian I. – 'Zu Lob und ewiger Gedachtnus' eine der erfolgreichsten Ausstellung von Schloss Ambras Innsbruck und eine der am besten besuchten im Maximilianjahr 2019. Unter den hunderten Veranstaltungen, die anlässlich des 500. Todestages von Kaiser Maximilian I. stattfanden, stellte sich die Ambraser Schau als Highlight heraus.

Information: www.schlossambras-innsbruck.at/entdecken/organisation/presse

