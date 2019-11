ORF SPORT + mit der ÖFB-Teamkaderbekanntgabe

Am 5. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 5. November 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der ÖFB-Teamkaderbekanntgabe um 11.30 Uhr, das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, die World Sailing Show 2019 um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Höhepunkte von der Rodel-Weltmeisterschaft Winterberg 2019 um 20.15 Uhr.

ÖFB-Teamchef Franco Foda gibt am 5. November in Wien den Kader für das European Qualifiers-Spiel gegen Nordmazedonien am 16. November im Ernst-Happel-Stadion in Wien sowie die Auswärts-Partie gegen Lettland am 19. November bekannt.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 4. November, kurzfristige Programmänderungen möglich).

