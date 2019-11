Landwirtschaftskammer NÖ vergibt erstmals Innovationspreis Vifzack

Besonders kreative bäuerliche Projekte ausgezeichnet

St. Pölten (OTS) - Im Rahmen der Auftaktveranstaltung der Landwirtschaftskammer (LK) Niederösterreich am 30. Oktober 2019 in der IMC Fachhochschule Krems wurde erstmals auch der Innovationspreis Vifzack vergeben. Damit sollen engagierte niederösterreichische Bäuerinnen und Bauern, die innovative Projekte auf ihren Betrieben erfolgreich umgesetzt haben, ausgezeichnet und ihre Leistungen anerkannt werden.

Um die Leistungen der Betriebe vor den Vorhang zu holen und auch anderen Landwirtinnen und Landwirten Mut zu machen, am eigenen Betrieb innovativ zu sein, hat die LK Niederösterreich heuer erstmals den Innovationspreis Vifzack ausgerufen: 65 engagierte Bäuerinnen und Bauern aus dem gesamten Bundesland haben sich beworben und stellten sich mit ihren erfolgreich umgesetzten Projekten einer Fachjury. Die drei Sieger aus zehn Finalisten wurden im Rahmen der Auftaktveranstaltung in Krems ausgezeichnet. Weiters wurde der Publikumspreis vergeben, wofür Interessierte online für ihren Favoriten unter den Einreichungen abstimmen konnten.

Innovationen haben in der Land- und Forstwirtschaft auf unterschiedlichste Art und Weise Einzug gehalten. In allen Bezirken Niederösterreichs zeigen Bäuerinnen und Bauern, wie kreativ und innovativ Einkommensstandbeine für bäuerliche Familienbetriebe sein können. Dabei legen die Landwirtinnen und Landwirte herausragende Leistungen an den Tag und treiben mit viel Durchhaltevermögen und Know-how ihre Ideen voran.

"Im stetigen Wandel der Landwirtschaft und der sich verändernden Rahmenbedingungen wird es immer wichtiger, die Betriebe nachhaltig durch die Umsetzung neuer Vorhaben weiterzuentwickeln und damit wirtschaftlich abzusichern. Unsere Bäuerinnen und Bauern sind moderne Unternehmer. Für einen Betrieb ist es heutzutage unabkömmlich, den Markt und die Kundenbedürfnisse zu analysieren und zu beobachten. Dieses offene Auge, gepaart mit Gestaltungskraft, Mut und Willensstärke, führt dazu, dass großartige Projekte von unseren Landwirten entwickelt und umgesetzt werden", betont Johannes Schmuckenschlager, Präsident der LK Niederösterreich.

Alle Teilnehmer des Innovationspreises Vifzack 2019 sind im Internet unter noe.lko.at/vifzack zu finden. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

DI Christina Spangl

Pressesprecherin der Landwirtschaftskammer Niederösterreich

Tel.-Nr.: 050259-29310, Mobil: 0664/6025929310

E-Mail: christina.spangl @ lk-noe.at