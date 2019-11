Tagung der Plattform Patientensicherheit am 14.11.2019 im KH Nord – Klinik Floridsdorf

Mit Verleihung des Austrian Patient Safety Award 2019

Wien (OTS) - Die Österreichische Plattform Patientensicherheit veranstaltet in Kooperation mit dem Wiener Krankenanstaltenverbund und dem Institut für Ethik und Recht in der Medizin am 14.11.2019 eine wissenschaftliche Tagung. Zahlreiche Expertinnen und Experten werden sich unter dem Motto "Sicherheitskultur auf allen Ebenen" der Patientensicherheit und der Qualität in Gesundheitseinrichtungen widmen. Die Veranstaltung vermittelt den TeilnehmerInnen einen kompakten Überblick über die neuesten Entwicklungen und vielfältigen Aspekte der Patientensicherheit.

4. Austrian Patient Safety Award

Im Rahmen der Tagung findet auch die feierliche Preisübergabe des Austrian Patient Safety Awards 2019 statt. „Mit dem Austrian Patient Safety Award, der heuer zum fünften Mal vergeben wird, sollen der Öffentlichkeit herausragende Projekte präsentiert und damit für das Thema Patientensicherheit sensibilisiert werden“, so Brigitte Ettl, ärztliche Direktorin im Krankenhaus Hietzing und Präsidentin der Österreichischen Plattform Patientensicherheit. Einreichen konnten Krankenanstalten, Abteilungen und Stationen sowie ambulante Gesundheitseinrichtungen wie Institutionen, Ordinationen oder Gruppenpraxen. Die Entscheidung über die Preisträger trifft eine fachkundige Jury aus dem Gesundheits- und Patientensicherheitsbereich. Die Verleihung des Patient Safety Awards 2019 findet mit freundlicher Unterstützung der Sponsoren Philips, Medtronic, Novartis und Deloitte statt.

Weitere Informationen:

Wann: Donnerstag, 14.11.2017

09:00 – 16:30 Uhr: Tagung

16:30 – 18:00 Uhr: Verleihung „Austrian Patient Safety Award 2019“

Wo: Veranstaltungszentrum des Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf, Brünner Straße 68, 1210 Wien

Programm Download

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter der E-Mailadresse nicole.norwood@univie.ac.at an.

Rückfragen & Kontakt:

Public Health PR; Mag. Michael Leitner

Tel: 01/602 05 30-91; E-Mail: michael.leitner @ publichealth.at