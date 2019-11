„DIE.NACHT“: Viktor Gernot und Martin Prein in „Willkommen Österreich“ am 5. November in ORF 1

Außerdem: Neue Folge „Reiseckers Reisen“ im Süden Südtirols

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 5. November 2019, um 22.00 Uhr in ORF 1 sind der Kabarettist Viktor Gernot und der Thanatologe Martin Prein zu Gast bei Stermann und Grissemann. Gleich danach um 23.10 Uhr geht es mit „Reiseckers Reisen“ in einer neuen Folge in den Süden Südtirols, wo er ausgerüstet mit der Brillenkamera wieder faszinierende Menschen trifft. Und um 23.40 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit „Herr Ostrowski sucht das Glück: Im Showbusiness“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Gernot heißt „der Speerkämpfer“, Victor heißt „siegreich“ – „siegreicher Speerkämpfer, das ist doch ein optimaler Name für eine Karriere“, sagt der Kabarettist Viktor Gernot. Sein Geburtsname ist Jedlicka, das ist tschechisch und bedeutet „Tannenbäumchen“. Seit 15 Jahren ist „Mister Charming“ Dauergast im Rateteam der ORF-Ratecomedy „Was gibt es Neues?“, in der er auch in der nächsten Ausgabe am Freitag, dem 8. November 2019, um 21.30 Uhr in ORF 1 zu sehen ist.

Martin Prein war als Kaminkehrer, Bus- und Lkw-Fahrer tätig, bevor es ihn ins Bestattungsgewerbe verschlug, in dem er 15 Jahre lang tätig war. Als „Spätberufener“ studierte er Psychologie und gründete das „Institut für Thanatologie“ in Linz. Neben seiner umfassenden Vortrags- und Lehrtätigkeit zum Thema „Umgang mit dem Tod“ begleitet er Menschen als Thanatologe und Notfallpsychologe.

„Reiseckes Reisen“: Im Süden Südtirols“ um 23.10 Uhr

Der oberösterreichische Filmemacher Michael Reisecker erkundet in dieser neuen Ausgabe den Süden Südtirols, genauer die Gegend zwischen Bozen und Salurn. Im Zuge seiner Roadtour entdeckt er eine Ape – einen dreirädrigen Kleintransporter – und kommt mit dem Fahrer ins Gespräch. Kurz darauf führt ihn eine Winzerin in einen Sekt-Keller und er trifft auf zwei junge Berliner Touristen, einen Maskenschnitzer und einen Aussteiger. Sie alle unterhalten sich angeregt mit dem neugierigen Dokumentarfilmer.

„Herr Ostrowski sucht das Glück: Im Showbusiness“ um 23.40 Uhr

Auf der Bühne bzw. im Showbusiness scheint das Glück zu Hause zu sein. Aber warum ausgerechnet im Showbusiness? Weil man von vielen bewundert und anerkannt wird? Soziale Anerkennung wirkt ja bekanntlich wie eine Droge, von der man nie genug bekommen kann. Michael Ostrowski ist auf der Suche nach dem Glück. Diesmal in einem Kaufhaus, wo er den DJ und Discotänzer Peter Bäcker trifft, der in einem hautengen Anzug und Badehose ekstatisch zu Hits aus den 1980er Jahren tanzt, auf einer Hochzeit, wo ihn der DJ Peter Rebhan von der Notwendigkeit der genauen Planung einer Hochzeitsfeier zu überzeugen versucht, und bei Stimmbefreierin Marie-Thérèse Escribano, mit deren Hilfe er seine Stimme für den großen Auftritt aufpeppt.

