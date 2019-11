Lotto: Doppeljackpot – 2,3 Mio. für Sechser am Mittwoch

„TopTipp“, das neue Spiel der Österreichischen Lotterien, startet

Wien (OTS) - Zum zweiten Mal in Folge gab es am vergangenen Sonntag keinen Sechser, und so geht es am Mittwoch um einen Doppeljackpot. Für die „sechs Richtigen“ werden etwa 2,3 Millionen Euro erwartet.

Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 57.800 Euro. Ein Oberösterreicher war per Quicktipp erfolgreich, ein Kärntner mit dem System 0/07. Er darf sich noch über einen Fünfer und fünf Vierer mit Zusatzzahl und damit über einen Zusatzgewinn in Höhe von gut 2.100 Euro freuen.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es am Sonntag keine „sechs Richtigen“, worüber sich die 51 Gewinner eines Fünfers freuen, denn auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und so erhalten sie jeweils rund 6.000 Euro. Für den LottoPlus Sechser am kommenden Mittwoch werden rund 200.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es drei Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl, und auf allen dreien war auch das „Ja“ angekreuzt. Zwei Vorarlberger und ein Wiener gewannen damit jeweils rund 68.200 Euro.

TopTipp

Seit Sonntag Abend gibt es das neue Spiel „TopTipp“, bei dem man für 1 Euro wahlweise auf eine, zwei, drei, vier oder fünf Zahlen der Lotto Ziehung tippen kann. Um zu gewinnen, müssen alle Zahlen, auf die man getippt hat, und den gezogenen Lotto Zahlen sein. Setzt man also beispielsweise auf fünf Zahlen (5er-Tipp), und sind alle fünf unter den sechs gezogenen, so gewinnt man den Fixbetrag von 75.000 Euro. Ein richtige 4er-Tipp bringt 3.500 Euro, ein 3er-Tipp 300 Euro, ein 2er-Tipp 25 Euro, und ein 1er-Tipp 3 Euro. TopTipp greift zwar auf das Ziehungsergebnis von Lotto „6 aus 45" zu, ist aber ein eigenständiges Spiel mit eigenem Wettschein bzw. kann es als Quicktipp gespielt werden.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 3. November 2019

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.455.614,91 – 2,3 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 57.824,70 83 Fünfer zu je EUR 1.520,00 315 Vierer+ZZ zu je EUR 120,10 4.720 Vierer zu je EUR 44,50 6.379 Dreier+ZZ zu je EUR 14,80 76.463 Dreier zu je EUR 4,90 233.464 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 15 16 22 24 27 33 Zusatzzahl: 17

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 3. November 2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 51 Fünfer zu je EUR 5.980,20 2.323 Vierer zu je EUR 22,20 38.063 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 06 15 16 35 39 44

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 3. November 2019

3 Joker EUR 68.171,00 10 mal EUR 8.800,00 71 mal EUR 880,00 960 mal EUR 88,00 9.426 mal EUR 8,00 96.398 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 9 6 6 1 0

