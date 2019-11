27. ORF-Korrespondentinnen- und -Korrespondententagung in Wien

ORF-Generaldirektor Wrabetz: „Korrespondentenbüros unverzichtbare Säule der ORF-Information“

Wien (OTS) - Start für die 27. Korrespondententagung in Wien: Ab heute Montag, dem 4., bis Mittwoch, den 6. November 2019, treffen 17 der insgesamt 24 mit einer Romy ausgezeichneten ORF-Auslandsjournalistinnen und -journalisten im ORF-Zentrum zusammen.

„Die 16 ORF-Korrespondentenbüros sind eine unverzichtbare und vom Publikum hochgeschätzte Säule der ORF-Information in Radio, Fernsehen und Online“, betonte ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz in seiner Begrüßung. „Die ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten leisten mit ihrem enormen Programm-Output einen wichtigen Beitrag zur hohen Qualität der internationalen Berichterstattung des ORF und produzieren damit Public Value im besten Sinn.

Auch heuer haben die Korrespondentinnen und Korrespondenten bereits Unglaubliches geleistet: Schon knapp 6.000 Beträge oder 215 Stunden sind ein hoher Wert, der zeigt, wie wichtig für Fernsehen und Radio das Korrespondentennetz ist. Die ausgezeichneten Neubesetzungen in fünf Büros – Veronika Fillitz nach Brüssel, Eva Pöcksteiner nach London, Paul Krisai nach Moskau, Cornelia Primosch nach Paris und Tim Cupal nach Tel Aviv – haben einmal mehr bewiesen, wie professionell die ORF-Auslandsredaktionen aufgestellt sind. Ich bedanke mich bei allen Korrespondentinnen und Korrespondenten für deren unermüdliches Engagement und die hervorragende Arbeit für unser Publikum“, so Wrabetz.

Die ORF-Korrespondenten im Überblick – von Belgrad bis Washington

Für den ORF sind 24 Korrespondentinnen und Korrespondenten in insgesamt 16 Büros weltweit tätig: Christian Wehrschütz (Belgrad, Kiew), Birgit Schwarz, Andreas Jölli und Hanna Sommersacher (Berlin), Peter Fritz, Raffaela Schaidreiter und Veronika Fillitz (Brüssel), Ernst Gelegs (Budapest), Jörg Winter (Istanbul), Karim El-Gawhary (Kairo), Eva Pöcksteiner (London), Josef Manola (Madrid), Carola Schneider und Paul Krisai (Moskau), Cornelia Primosch und Leonie Heitz (Paris), Josef Dollinger (Peking), Mathilde Schwabeneder und Katharina Wagner (Rom), Raphaela Stefandl (Schweiz), Tim Cupal (Tel Aviv) sowie Hannelore Veit, David Kriegleder und Christophe Kohl (Washington).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at