Industriellenvereinigung Wien: Sophie Gnesda ist neue Pressesprecherin

Wien (OTS) - Ab sofort verstärkt Sophie Gnesda als Pressesprecherin das Team der Industriellenvereinigung Wien. Ihr Arbeitsschwerpunkt wird in der externen Kommunikation, insbesondere im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den neugewählten Präsidenten Christian C. Pochtler, liegen. Darüber hinaus wird sie für den öffentlichen Gesamtauftritt der Industriellenvereinigung Wien zuständig sein. IV-Wien-Geschäftsführer Johannes Höhrhan freut sich, dass es gelungen ist, „mit Sophie Gnesda eine hochkompetente Mitarbeiterin mit vielfältiger Kommunikationserfahrung für die IV-Wien gewinnen zu können“.

Die gebürtige Wienerin war Europapolitische Sprecherin des Bundesministers für EU, Kunst, Kultur und Medien der letzten Bundesregierung sowie zuvor Pressereferentin im Außenministerium. Weiters war Gnesda im Jahr 2017 als Trainee in der Industriellenvereinigung im Bereich Marketing & Kommunikation tätig. Sie studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaften an der Universität Wien und absolvierte 2015 den Diplomlehrgang der Diplomatischen Akademie. Ihre akademische Ausbildung rundete sie diesen Sommer durch einen Kurs am Massachusetts Institute of Technology ab.

„Präsident Christian C. Pochtler und Pressesprecherin Sophie Gnesda verbindet der fakten- und evidenzbasierte Zugang zu Kommunikation. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam fundierte Wünsche an die Politik sowie konstruktive Vorstellungen für die Zukunft des Standorts Wien formulieren werden“, so IV-Wien Geschäftsführer Höhrhan abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Sophie Gnesda

Industriellenvereinigung Wien

Tel.: +43 664 88116972

Mail: sophie.gnesda @ iv.at