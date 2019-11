Alle Mondi Standorte mit FGÖ-Gütesiegel ausgezeichnet

Erster Gesundheitstag: Lachen hält gesund. Auch am Arbeitsplatz!

Wien (OTS) - Mit „Gesund! Jeden Tag“ etablierte das globale Verpackungs- und Papierunternehmen Mondi ein umfassendes betriebliches Gesundheitsvorsorge­programm für seine rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich. Anlässlich der nun erfolgten Auszeichnung aller acht Standorte mit dem Gütesiegel des Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) lud Mondi seine Gesundheit-Teams zum ersten Gesundheitstag in das Wiener Group Office ein. Mit dabei waren auch VertreterInnen der Projektpartner FGÖ, regionale Gebietskrankenkassen und AUVA sowie Ö1 Radiodoktor und Kabarettist Dr. Ronny Tekal. Er bewies einmal mehr: Lachen hält gesund! Auch am Arbeitsplatz.

„Wir sind stolz darauf, mit Gesund! Jeden Tag., unserem Programm zur betrieblichen Gesund­heitsvorsorge, eine Vorreiterrolle einzunehmen. Gemeinsam ist es uns gelungen, als erstes Unternehmen für alle Standorte in Österreich das Gütesiegel für die betriebliche Gesund­heitsförderung zu erlangen,“ so Projektinitiator und Betriebsrats­vorsitzender Wolfgang Knes. Aus einem Projekt sei ein sehr erfolgreiches Programm geworden. „Unser Dank geht vor allem an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Erfolg beigetragen haben. Sie stehen heute im Mittelpunkt! Wir werden auch in Zukunft mit dem Thema Gesundheit einen sehr verantwort­lichen Weg gehen,“ verspricht Wolfgang Knes.

Die Auszeichnung mit dem Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsvorsorge bestätigt den Erfolg dieses Programmes an allen Mondi Standorten in Österreich. „Gesund­­heits­­förderung und Sicherheit entsprechen einem unserer Grundwerte: Wertschätzung. Sie sind eine Kernaufgabe unserer Unternehmensführung, denn unser Ziel muss es sein, lange gesund zu bleiben. Nur so gelingt es uns, die volle Leistung zu erbringen und wettbewerbsfähig zu bleiben,“ stellt Peter Oswald, CEO der Mond Group, fest. Das Gütesiegel ist für Mondi nur ein Zwischenschritt, um „hochmotiviert die Gesundheitsvorsorge weiter auszubauen und mit neuen Ideen auf die erneute Vergabe in 2022 hinzuarbeiten,“ schaut Peter Oswald nach vorne.

Über Mondi

Mondi ist ein global führendes Verpackungs- und Papierunternehmen, das seine Kundinnen und Kunden mit innovativen Verpackungs- und Papierlösungen begeistert, die bewusst nachhaltig sind. Wir sind entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Verpackungs- und Papierherstellung tätig – von der Bewirtschaftung von Wäldern über die Produktion von Zellstoff, Papier und Kunststofffolien bis hin zur Entwicklung und Herstellung von effizienten Industrie- und Konsumgüterverpackungen. Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil unserer täglichen Arbeit. 2018 erzielte Mondi einen Umsatz von € 7,48 Milliarden und ein bereinigtes EBITDA von € 1,76 Milliarden.

Mondi ist im Premiumsegment der Londoner Börse gelistet (MNDI) und an der Börse von Johannesburg zweitnotiert (MNP). Mondi ist im FTSE 100 vertreten und wurde 2008 in den FTSE4Good-Index und 2007 in den FTSE/JSE Responsible Investment Index aufgenommen.

