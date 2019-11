NEOS zu Klimaplan: Es reicht nicht an kleinen Schräubchen zu drehen

Michael Bernhard: „Echter Klimaschutz verdient mehr als ein lückenhaftes Konzept.“

Wien (OTS) - „Ich erwarte mir mehr Leidenschaft als das, was hier präsentiert wurde“, reagiert NEOS-Umweltsprecher Michael Bernhard auf den von der Regierung vorgelegten Klimaplan. „Es reicht nicht an kleinen Schräubchen zu drehen. Wir müssen in Sachen Umwelt- und Klimapolitik die großen Brocken angehen und das so schnell wie möglich. So werden einige brennende Fragen nicht beantwortet: Wie genau kann die Emissionsreduktion erreicht werden? Welche Pläne gibt es für die Finanzierung? Und welche Strategien sollen ergriffen werden, um das Energie-, Wirtschafts- und Steuersystem langfristig nachhaltig und klimaneutral zu gestalten?“

Österreich müsse bei seiner Umwelt- und Klimapolitik endlich mehr Mut beweisen und eine aufkommensneutrale CO2-Steuer einführen, so Bernhard: „Alle führenden Expertinnen und Experten bestätigen unsere Forderung: Eine CO2-Steuer ist das A und O, um die schädlichen Emissionen zu reduzieren. Darum werden wir uns weiterhin für eine Ökologisierung des Steuersystems einsetzen, bei dem Umwelt und Menschen gleichermaßen entlastet werden.“ Darüber hinaus spricht sich der NEOS-Umweltsprecher für echte Transparenz im Klimabudget, für Reformen bei der Raum-, Verkehrs- und Infrastrukturplanung sowie für die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen aus. „Echter Klimaschutz verdient mehr als ein lückenhaftes Konzept“, ist Bernhard überzeugt.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu