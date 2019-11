#dif20: Der Termin steht fest!

Noch 235 Tage bis zum 37. Donauinselfest.

Wien (OTS/SPW) - Vom 26. bis 28. Juni 2020 – und damit traditionell wieder am letzten Wochenende vor den Schulferien – kommen am 37. Donauinselfest BesucherInnen aus Wien und weit darüber hinaus zusammen, um das größte Open-Air-Festival in Europa bei freiem Eintritt zu feiern. Auch 2020 stellt das Fest einmal mehr unter Beweis: Wien ist bunt, vielfältig und hält zusammen!

Seit bald 37 Jahren zählt das Donauinselfest zu den Sommer-Highlights in Wien. Unter dem Motto „Zusammen sind wir Wien“ freute sich der Festivalveranstalter, die SPÖ Wien, heuer über rund 2,7 Millionen Besuche an drei Festivaltagen. Die BesucherInnen zeigten sich insbesondere von der tollen Stimmung vor Ort und der großen Menge unterschiedlicher Musik-, Kultur- und Freizeitangebote begeistert – schließlich wurde eine Wiener Melange an nationalen sowie internationalen Acts auf insgesamt 13 Bühnen und 17 Themeninseln geboten.

Ein besonderer Fokus lag 2019 auf der Förderung von weiblichen Künstlerinnen. Die neu geschaffene Ebner-Eschenbach Bühne für Frauen-Empowerment rückte diese lautstark in die Öffentlichkeit. „Der größte Erfolg der Ebner-Eschenbach Bühne war, dass wir die Diskussion rund um mehr Frauen im Musik Business und ganz allgemein im Berufsleben anheizen konnten. Wir bleiben weiterhin dran, um noch mehr Frauen vor den Vorhang zu holen – die Ebner-Eschenbach Bühne bleibt daher fixer Bestandteil des Donauinselfests“, gibt Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, bereits einen ersten Ausblick aufs DIF20.

Donauinselfest 2020 im Zeichen von Zusammenhalt und Diversität



BesucherInnen aus Wien und weit darüber hinaus kommen am Donauinselfest zusammen, um ein buntes Freiluft-Fest mit freiem Eintritt für wirklich alle zu feiern. Das Publikum des Donauinselfests zeichnet sich seit jeher durch ein friedliches Miteinander und eine große Vielfalt aus – Diversität findet sich aber nicht nur hier wieder, sondern soll sich am DIF20 auch verstärkt im Bühnen- und Rahmenprogramm widerspiegeln: „Wien ist bunt – Diversität steckt in unserer Wiener DNA und darauf sind wir unglaublich stolz. Diese kulturelle Vielfältigkeit, die uns auszeichnet, möchten wir kommendes Jahr noch stärker auf die Bühnen holen“, so Barbara Novak.

Themenschwerpunkte wie diese verdeutlichen ganz klar, wofür das Donauinselfest seit jeher steht: Für den sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. Rund 1.500 MitarbeiterInnen – viele von ihnen Ehrenamtliche – machen dieses Fest der WienerInnen Jahr für Jahr erst möglich.



Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest wird von der SPÖ Wien veranstaltet und ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 37 Jahren wird auf der Donauinsel gegen Ende Juni ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

#dif20

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs GmbH

Nicole Ustupska & Nele Renzenbrink

Tel.: +43 1 59932-22 bzw. 26

presse @ donauinselfest.at