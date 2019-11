Mit GOURMET Kids kommt gesunde Ernährung auf den Stundenplan

Der Spezialist für moderne Kinderernährung zeigt bei der Interpädagogica 2019 in Wien wie Kinder für gesundes Schulessen begeistert werden können.

Wien (OTS) - Um sich gut zu entwickeln und fit für den Schulalltag zu sein, ist ein gesundes Mittagessen für Kinder wichtig. Deshalb werden für GOURMET Kids alle Gerichte und Menüpläne von Spezialisten für Kinderernährung entwickelt. „Wir wissen, dass Kinder beim Essen andere Bedürfnisse als Erwachsene haben. Sie brauchen spezifische Nährstoffe zum Wachsen und Lernen“, betont Mag.a Claudia Ertl-Huemer, Verantwortliche für das Kindergarten- und Schulessen bei GOURMET. Die Speisen werden von erfahrenen KöchInnen in Zusammenarbeit mit ErnährungswissenschafterInnen und DiätologInnen gekocht. „Das gibt den Eltern die Sicherheit, dass wir gut für ihr Kind sorgen – auch bei Kindern mit speziellen Ernährungsbedürfnissen.“

„Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir für unsere jungen Gäste haben und machen uns viele Gedanken, damit unsere Speisen den Kindern schmecken und dabei auch gesund und nachhaltig sind,“ betont Ertl-Huemer. Sicherheit gibt auch das Gütesiegel der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung (ÖGE), mit dem die Menü-Linien von GOURMET Kids ausgezeichnet sind. Bei Fachvorträgen im Rahmen der Interpädagogica geben Ernährungsexpertinnen von GOURMET Kids ihr Wissen weiter.

Pionier für gesundes Schulessen und BIO

Bereits die Hälfte der angebotenen Hauptspeisen ist vegetarisch, mehr als zwei Drittel aller Zutaten kommen aus Österreich, bereits ein Drittel stammt aus biologischer Landwirtschaft. Damit essen die Kinder oft deutlich mehr Obst, Gemüse sowie Fleisch-, Milch- und Getreideprodukte in BIO-Qualität als zu Hause. Als erster Anbieter in der Gemeinschaftsverpflegung wurde GOURMET bereits vor über 20 Jahren BIO-zertifiziert.

WWF & GOURMET: Gemeinsam die Welt retten

Weil man durch den sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln viel für die Umwelt tun kann, setzen sich GOURMET und der WWF Österreich seit mehreren Jahren gemeinsam dafür ein. Dazu gehört auch, schon die Jüngsten für Themen wie Klima & Ernährung und Abfallvermeidung zu sensibilisieren: Projekte wie Kinderkochkurse in Schulen, klimafreundliche Speisepläne und leicht verständliche Umweltschutz-Tipps von Panda & Gourmelino binden die Kinder spielerisch ein.

GOURMET Kids steht für gesunde Kinderernährung, die ganz auf die Bedürfnisse von Kindern abgestimmt ist. 2.700 Kindergärten, Horte und Schulen vertrauen bereits auf GOURMET Kids, eine Marke von GOURMET. Nähere Informationen finden Sie auf der neuen Website: www.gourmet-kids.at

GOURMET Kids auf der Interpädagogica 2019

Wann: 7. – 9.11.2019

Wo: Messe Wien, Messeplatz 1, A – 1021 Wien

Stand: Halle C/Stand C 0709



Fachvortrag „Zucker in aller Munde!“ am Fr., 8.11., 15:10 – 16 Uhr

Fachvortrag „Die Natur ist, wie du isst!“ am Sa., 9.11., 16 – 16:50 Uhr



Über das Unternehmen GOURMET

GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG. www.gourmet.at

