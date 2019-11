Badner Bahn lädt Job-Interessierte zum Info-Event

Info-Event am 15. November: Badner Bahn sucht TriebfahrzeugführerInnen

Wien (OTS) - Die Wiener Lokalbahnen (WLB) suchen TriebfahrzeugführerInnen für die Badner Bahn. Daher gibt es am 15. November für Job-Interessierte Einblicke in den Arbeitsalltag als TriebfahrzeugführerIn. Im Zuge einer Info-Veranstaltung werden Job und Bewerbungsablauf vorgestellt, als Höhepunkt gibt es auch eine Probefahrt mit der Badner Bahn am betriebseigenen Gelände der WLB in Inzersdorf.

Für den Beruf als TriebfahrzeugführerIn müssen BewerberInnen mindestens 21 Jahre alt sein und einen Lehrabschluss oder eine abgeschlossene Schulausbildung mitbringen. Zusätzlich ist ein Führerschein der Klasse B erforderlich. Die theoretische und praktische Ausbildung am Triebfahrzeug findet direkt bei den Wiener Lokalbahnen statt und dauert etwa drei Monate. Die Wiener Lokalbahnen sprechen mit dieser Jobausschreibung auch besonders Frauen an.

Details zum Info-Event:

Wann: 15. November, 10 und 12 Uhr

Wo: Zentrale der Wiener Lokalbahnen, Purkytgasse 1B, 1230 Wien

Zu erreichen mit der Badner Bahn, Haltestelle Inzersdorf Lokalbahn

Rückfragen & Kontakt:

Unternehmenskommunikation

Wiener Lokalbahnen GmbH

Tel.: (01) 90444 – 53021

presse @ wlb.at

www.wlb.at