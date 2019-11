Diverse Festnahmen im Suchtmittel-Milieu

Wien (OTS) - 03.11.2019

02., Praterstern bzw. 08., Lerchenfelder Gürtel

Gestern führten Beamte der EGS in Wien eine Streife zur Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität durch. Hierbei kam es zu den Festnahmen dreier Personen, die beim Verkauf an Konsumenten betreten worden waren. Verkauft wurde Marihuana und Ecstasy in Straßenverkaufsmengen. Die Beschuldigten (15, Stbg: Serbien; 20, Stbg: Afghanistan; 19, Stbg: Pakistan) befinden sich derzeit in Haft.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at