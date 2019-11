Innovatives Hörbuch-Projekt von JUNGÖSTERREICH: „HÖR HIN“ auf Tour an Österreichs Volksschulen

Wien/Innsbruck (OTS) - JUNGÖSTERREICH, Marktführer bei Schülerzeitschriften in Österreich, startet im November mit „HÖR HIN – eine Initiative für Lese- und Sprachkompetenz“ ein einzigartiges Hörbuchprojekt für Volksschulen. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich dabei unter Anleitung von erfahrenen Medienprofis mit verschiedenen Hörbuchelementen, Charakterrollen und Geräuschen auseinander. Anschließend nehmen sie im mobilen Tonstudio ihr eigenes Hörbuch auf. Das Projekt dient so der Förderung von Kreativität, Medien- und Sozialkompetenz (www.hoer-hin.at).

Über 600 Volksschulklassen aus ganz Österreich haben sich für das kostenlose Projekt angemeldet. Heute, am 4. November, wird nun das erste HÖR HIN-Hörbuch aufgenommen. JUNGÖSTERREICH wird mit HÖR HIN das gesamte Schuljahr 2019/20 hindurch auf Tour bei Volksschulen in ganz Österreich sein.

„Es ist uns ein besonderes Anliegen, die Kinder- und Jugendbildung nicht nur auf traditionelle Weise mit unseren Zeitschriften, sondern auch innovativ mit neuen Methoden zu unterstützen. Wir sind daher sehr stolz auf das HÖR HIN-Projekt und freuen uns, mit unseren Medienprofis Volksschulen in ganz Österreich zu besuchen“, so Geschäftsführer Werner Michael Madl.

Über JUNGÖSTERREICH:

Der JUNGÖSTERREICH Zeitschriftenverlag ist als Bildungsmedienverlag seit 70 Jahren der führende Anbieter für Kinder-, Schüler- und Jugendzeitschriften an Österreichs Schulen. Die Formate ICH+DU, Mini-Spatzenpost, Spatzenpost, LUX + join in, JÖ und TOPIC samt digitalen Zusatzangeboten auf www.lehrerservice.at fördern neben den innovativen Digitalmagazinen JÖ- und TOPICdigi alters- bzw. schulstufengerecht die Lese-, Sprach- und Digitalkompetenz von Schülerinnen und Schülern. Die Medien werden von Pädagoginnen und Pädagogen im fachbezogenen und fächerübergreifenden Unterricht und in der pädagogischen Praxis im Kindergarten eingesetzt. SOS-Kinderdorf und der WWF Österreich sind Mitherausgeber seit 2019.

