Zu wenig Geld, zu wenig Respekt: Meine Arbeit ist nichts wert!

Wien (OTS) - Die Hälfte der Beschäftigten in Österreich kommt mit dem Einkommen kaum oder gar nicht aus, insbesondere Frauen, Hilfsarbeiter/-innen und einfache Angestellte, Beschäftigte im Tourismus und Menschen mit maximal Pflichtschulabschluss. Das sind auch genau jene Beschäftigten, die ihren sozialen Status als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer kritisch sehen.

Bei einer Pressekonferenz Freitag, 8. November 2019, um 10 Uhr, im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien , präsentieren wir Ihnen die aktuellen Daten aus dem Arbeitsklima Index und belegen damit, was sich immer mehr Beschäftigte in Österreich denken:

Für ihre Leistungen haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aber viel mehr verdient. Denn ohne sie stünde in Österreich alles still. Eine dieser Leistungen ist etwa die steigende Mobilität. Das zeigt auch eine aktuelle Auswertung des Arbeitsklima Index zur Situation der Pendler/-innen in Österreich, die wir Ihnen ebenfalls präsentieren werden.

Als Gesprächspartner stehen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer sowie die Sozialforscher D r. Reinhard Raml (IFES) und Mag. Daniel Schönherr (SORA) zur Verfügung.

Pressekonferenz zu den Leistungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie einer aktuellen Auswertung des Arbeitsklima Index zur Situation der Pendler/-innen in Österreich - mit AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und den Sozialforschern Dr. Reinhard Raml (IFES) und Mag. Daniel Schönherr (SORA)

