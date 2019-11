Sechs Verkehrstote in der vergangenen Woche

356 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 3. November 2019

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Fußgänger, ein Motorradlenker, ein Pkw-Lenker, ein Radfahrer und ein Traktorlenker bei Verkehrsunfällen. Am Samstag, 2. November 2019, kam es im Bezirk Liezen, Steiermark, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 76-jähriger Radfahrer ums Leben kam. Der Radfahrer wollte eine Landesstraße queren, um auf einen linksseitigen Radweg zu gelangen. Dabei wurde er von einem 76-jährigen Pkw-Lenker erfasst und zu Boden gestoßen. Durch den heftigen Anprall erlitt der Radfahrer trotz eines Radhelmes schwere Kopfverletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Ob der Radfahrer ein Handzeichen gegeben hat, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Am Wochenende verunglückten drei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße, zwei auf einer Landesstraße und einer auf einer Gemeindesstraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und je einer in Kärnten, Salzburg, Steiermark und Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in jeweils zwei Fällen ein Fehlverhalten von Fußgängern, Überholen und Unachtsamkeit/Ablenkung. Ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsbürger und ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall.

Vom 1. Jänner bis 3. November 2019 gab es im österreichischen Straßennetz 356 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2018 waren es 357 und 2017 359.

