Internationale Besucher von Chengdu begeistert

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Insgesamt 38 Reiseberater, Reiseschriftsteller und Journalisten aus Ländern wie den Vereinigten Staaten, Kanada und dem Vereinigten Königreich nahmen an einer Tour durch Chengdu teil. In der Heimat der Riesenpandas bewunderten die Besucher die gemütliche Atmosphäre der Stadt, ihre vielfältigen Kulturschätze, köstliche Speisen, das Nachtleben und neu geschaffene Grünzüge.

Laut dem Büro für Kultur, Radio und Fernsehen, Presse und Öffentlichkeitsarbeit in Chengdu stand die Tour am Anfang des Treffens für weltweite Reisehändler, dem Global Travel Merchants Gathering 2019, in Chengdu.

Die Veranstaltung, die 2018 von dem Büro ins Leben gerufen wurde, zielt darauf ab, ein strategisches Kooperationsprogramm mit globalen Reisehändlern aufzubauen. Sie lädt dazu ein, den Tourismusmarkt der Stadt kennenzulernen und Partnerschaften mit lokalen Partnern aufzubauen.

"Wir mögen Chengdu wirklich sehr. Meine Freundin und ich wollen kaum mehr zurück in die USA", schwärmte die Rundfunkjournalistin Colleen Kelly aus den Vereinigten Staaten, nachdem sie gerade mit ihrer Freundin Christina von der Tour durch Chengdu zurückgekehrt war.

"Die Stadt ist lebendig, modern und hat jede Menge Geschichte und Kultur zu bieten", so Kelly. Außerdem eigne sich Chengdu hervorragend als Beispiel für eine Stadt, die Amerikanern vor Augen führen könne, wie wunderbar China doch sei.

Kelly fügte weiter hinzu, dass sie und ihre Freundin Christina gerne mit ihren Familien wiederkommen wollen, weil Chengdu eine wirklich familienfreundliche Stadt mit vielen Attraktionen für Kinder sei.

"Chengdu ist eine wirklich große, moderne und modische Stadt. Sie ist so lebendig und die jungen Menschen sind hier richtig chic gekleidet", bemerkte Charu Khanna, eine Reiseberaterin bei Discovery Travel.

Besonders beeindruckt zeigte sich Khanna vom Sichuan-Kochkurs. Im Küchenmuseum für Chengdu Sichuan Cuisine lernte Khanna die Zubereitung von Kung Pao Huhn.

"In den USA esse ich ständig Kung Pao Huhn", sagte sie. "Es ist so interessant, zum Herkunftsort vom Kung Pao Huhn zu kommen und es selbst zuzubereiten."

Das Büro möchte Experten und Wissenschaftler verschiedener Tourismusverbände, wie der World Tourism Alliance (WTA) und der Pacific Asia Travel Association (PATA), sowie über 200 globale Reisehändler aus 40 Ländern und Regionen dazu einladen, am Begrüßungsbankett der Chengdu International Tourism Expo 2019 am 28. November teilzunehmen.

Die Verantwortlichen gaben bekannt, dass das Büro auch mehrere Reiserouten für die internationalen Gäste organisieren wolle und sie dazu einlade, die touristischen Produkte in Chengdu während der Expo zu erkunden.

