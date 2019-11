FPÖ-Hafenecker/Vilimsky: Weisen IKG-Deutsch Rücktrittsaufforderung gegen Norbert Hofer auf das Schärfste zurück

Wien (OTS) - Die freiheitlichen Generalsekretäre Harald Vilimsky und Christian Hafenecker weisen die Rücktrittsaufforderung des Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, auf das Schärfste zurück. Deutsch spreche hier auch nicht für die gesamte IKG, sondern als Einzelperson.

„Die Freiheitliche Partei hat in den letzten Jahren mehr als jede andere Partei in Österreich klargemacht, wie sehr sie die Verbrechen des Holocaust verurteilt und verabscheut und in Richtung der IKG immer wieder die Hand ausgestreckt. Wenn diese von Präsident Deutsch immer wieder zurückgeschlagen wird, zeigt das einmal mehr, dass es ihm nicht darum geht das Verhältnis zur FPÖ zu normalisieren, sondern sie zu zerstören. Mit der Rücktrittsaufforderung gegen Norbert Hofer, der bisher konsequent eine rote Linie zu unappetitlichen Umtrieben, von welcher politischen Richtung auch immer, gezogen hat ist eine Grenze überschritten worden. Als demokratisch legitimierte Partei lassen wir uns von niemandem in ein Eck stellen, in das wir nicht gehören“, betonen die beiden Generalsekretäre, die eine Rückkehr zur Sachlichkeit und Objektivität einfordern.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)