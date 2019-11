FH Salzburg: 15. Karrieremesse Contacta

Über 70 Top-Unternehmen auf Salzburgs größter Job- und Karrieremesse für Studierende und High-Potentials

Puch/Salzburg (OTS) - Zum 15. Mal dreht sich am 14. November 2019 an der FH Salzburg alles ums Thema Karriere, Jobs und Networking. Studentinnen und Studenten in Salzburg sind eingeladen, Unternehmen kennen zu lernen und Einblicke in verschiedene Branchen und Karrierewege zu gewinnen. Neben dem Besuch von 74 Ausstellern, können Studierende Karriereevents besuchen, die auf einen optimalen Berufseinstieg vorbereiten.



Welchen Karriereweg möchte ich einschlagen? Welches Unternehmen passt zu mir? Wie bewerbe ich mich richtig? Unter dem Motto „Mix dir deinen Karrierecocktail“ finden Studierende auf der Contacta Antworten auf diese Fragen. BesucherInnen haben die Möglichkeit, Unternehmen aus verschiedenen Branchen kennenzulernen, sich zum Lebenslauf und zur Social-Media-Präsenz beraten zu lassen oder an einem Bewerbungstraining teilzunehmen. Die Messe startet humvorvoll mit einem Bewerbungskabarett, bei dem die Unterhaltungskünstlerin Eva D. humorvoll „Dos & Don'ts im Bewerbungsprozess“ auf den Punkt bringt.

Erfolgsgeschichte „Contacta“

Vor 15 Jahren als Studierendenprojekt des Studiengangs Betriebswirtschaft ins Leben gerufen, ist die Karrieremesse inzwischen zum Fixtermin bei vielen renommierten Unternehmen geworden. Der heurige Rekord von 74 Ausstellern bestätigt, dass die Nachfrage der Wirtschaft nach Absolventinnen und Absolventen der FH Salzburg ungebrochen ist. „Wir sind stolz, dass sich die Messe zur größten Karrieremesse für Studierende in Salzburg entwickelt hat“, freuen sich FH-Geschäftsführerin Doris Walter und FH-Geschäftsführer Raimund Ribitsch. Viele Unternehmen kommen bereits seit mehreren Jahren, mit einem Ziel: Studierende aus den Bereichen Technik, Gesundheit, Medien und Wirtschaft, für ihr Unternehmen zu gewinnen.

Vernetzung als Startvorteil

Die Messe öffnet Studierenden aller Hochschulen in Salzburg die Türen zu vielen interessanten Arbeitgebern. Praktikumsplätze, Traineeprogamme, Themen für Bachelor- oder Masterarbeiten oder Karriereangebote nach Abschluss des Studiums werden angeboten. „Auf der Contacta kann ich an einem Tag viele Unternehmen unkompliziert kennenlernen, die Gespräche helfen mir bei meiner Berufsorientierung“, erklärt Roland Palli, Betriebswirtschaftsstudent an der FH Salzburg „Daher werde ich auch heuer wieder die Contacta besuchen".

Karrieremesse Contacta

Donnerstag, 14. November 2019, 10.00 - 16.00 Uhr

FH Salzburg, Campus Urstein

www.fhs-contacta.at

